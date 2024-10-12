CHP'den Savunma Vergilerine Tepki - Son Dakika
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CHP'den Savunma Vergilerine Tepki

Karatepe, savunma sanayi için getirilen ek vergilerin halkın güvenini zedeleyeceğini vurguladı.

12.10.2024 23:55
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, savunma sanayi için vergi toplanmasını öngören düzenlemeye tepki göstererek, "Yapılmak istenen düzenleme, getirilmek istenen ek vergiler, AKP'nin ülke savunmasını 750 liraya muhtaç ettiğinin açık bir göstergesidir. Bir taraftan garanti ödemeler kapsamında milyarlarca dolarlık ödemeleri yapanlar, diğer taraftan vatandaşa 'Eğer güvende hissetmek istiyorsan 750 lira vermek zorundasın' diyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, savunma sanayi için vergi toplanmasını öngören düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Karatepe, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu vergi politikası, halkın sırtına yeni yükler eklemekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik güvenliği de tehdit ediyor. Güvenlik, vergi toplama aracı değildir; bu devletin asli görevidir ve bunun yükünü halka yüklemek, sadece zayıf yönetiminizin açıklarını kapatmaya yönelik bir adımdır. Savunma sanayisi için yeni vergiler toplamak, toplumun güvenlik kaygılarını kullanarak vatandaşı sömürmektir. Üstelik getirilen vergiye 'Vergi' bile demiyorlar, 'Katılma payı' adını veriyorlar. Mevcut düzenlemeye göre katılma payı, kanunun belirlediği esaslar çerçevesinden belli hizmetlerden faydalananlardan alınan payı ifade eder. Niyetleri gayet açık: yapmak istedikleri bu düzenlemeyle, vatandaşa 'Size güvenlik hizmeti sunuyoruz, bu hizmet karşılığında da ödeme yapın' diyorlar. Yapılmak istenen düzenleme, getirilmek istenen ek vergiler, AKP'nin ülke savunmasını 750 liraya muhtaç ettiğinin açık bir göstergesidir. Bir taraftan garanti ödemeler kapsamında milyarlarca dolarlık ödemeleri yapanlar, diğer taraftan vatandaşa 'Eğer güvende hissetmek istiyorsan 750 lira vermek zorundasın' diyorlar.  Nereden baksan tutarsız, nereden baksan anlamsız."

"Savunma sanayiyi kullanarak yeni vergiler toplamak, vatandaşın devlete güvenini zedeler"

Savunma sanayi fonuna ayrılacak kaynakların yeni vergilerle oluşturulması, kamuoyunda güven kaybına yol açacağını ifade eden Karatepe, "Savunma sanayi gibi hassas bir alanı kullanarak halktan yeni vergiler toplamak, vatandaşın devlete olan güvenini zedeler. Eğer gerçekten savunma sanayini modernize etmek gibi bir ihtiyaç varsa, bu bütçe içinde zaten sağlanmalıdır. Ancak bu adım, ekonomik çöküşe çare bulamayan iktidarın bir bahanesidir" dedi.

Deprem vergisi adı altında toplanan vergilerin nereye harcandığına dair belirsizliğin hafızalardaki yerini korurken,  savunma sanayi için toplanacak vergilerin de akıbetinin benzer olacağı ifade eden Karatepe, "Eğer gerçekten Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları varsa, itibar harcamalarınızdan kısarak, orduya kaynak ayırabilirsiniz" dedi. Karatepe, devamında şunları kaydetti:

"Vergi adaletsizliği toplumsal huzursuzluğu artırıyor"

"Vergi adaletsizliği toplumsal huzursuzluğu artırıyor. Noter ücretlerinden gayrimenkul işlemlerine kadar her alana ek vergiler koymak, gelir dağılımındaki uçurumu derinleştirir ve zaten zor durumda olan orta gelirli ve dar gelirli vatandaşlarımızı daha da zora sokacaktır. Tüketimi kısarak ekonomiyi büyütemezsiniz. Kredi kartlarından alınacak ek vergiler, harcamaları ve tüketimi düşürür. Ancak bu, ülke ekonomisinin can damarlarından birini kesmek demektir. Vatandaş harcama yapamayınca işletmeler kapanır, işsizlik artar ve ekonomi daha da küçülür. Bu vergiler ekonomik çıkmazın doğal sonucudur. Kalıcı çözümler üretilmediği sürece vergi yükü artacak, vatandaş daha fazla yoksullaşacak. Hükümet, kısa vadeli bütçe açıklarını kapatmaya çalışıyor, ama uzun vadede bu politikalar ülkenin ekonomik temellerini zayıflatacaktır.

"Vatandaşın sırtından inin"

Buradan Sayın Şimşek'e çağrıda bulunuyorum. Artık yeter, inin vatandaşın sırtından. Kredi kartı sahibi olmayı vergilendirmenin savunulabilir bir tarafı yoktur. Kredi kartı kullanan ve 1,6 trilyon lirayı aşan kart borcu olan vatandaştan yüzde30 oranında vergi(KKDF ve BSMV) alıyorsunuz. Geliri yetmediği için borçlanmak zorunda kalan insanların hayatlarını daha zorlaştıracağınıza, gidip zenginleri vergilendirin."

Kaynak: ANKA

Yalçın Karatepe, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Savunma Vergilerine Tepki - Son Dakika

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