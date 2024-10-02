CHP'den SHGM'ye Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den SHGM'ye Eleştiriler

CHP\'den SHGM\'ye Eleştiriler

Ulaş Karasu, SHGM'nin mali durumu ve ICAO denetim sonuçlarını TBMM gündemine taşıdı.

02.10.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sivil havacılık sektörünün ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında düzenlenmesinden sorumlu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Sayıştay raporuyla ortaya çıkan mali tablosundaki olumsuzlukları ve kurumda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) yaptığı denetimlerde çıkan olumsuz sonuçları TBMM gündemine taşıdı. Karasu, "Havacılık sektörümüz ICAO puanlarının düşük olması nedeniyle bazı uçuşlar kısıtlamalara tabi tutulabilir. Hatta yabancı yatırımcılar için daha riskli hale gelebilir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi veren Karasu, "Kurumsal Dönüşüm Modeli" adı altında çeşitli uygulamaların yürütüldüğü SHGM'yi Meclis gündemine taşıdı.

Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporunda SHGM'nin mali tablolarında 77 milyon 61 bin 466 TL net zarar görüldüğünü hatırlatan Karasu, "Bu zarar, kurumun mali sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır" dedi.

Kurumda 2021 yılında 15 milyon lira olan mal ve hizmet alımlarının 2023 yılına gelindiğinde 109 milyon liraya çıktığına dikkat çeken Karasu, daha önce vermiş olduğu önergelerle SHGM'nin Pusula ve Solvera şirketleri üzerinden hizmet alımı yaptığının ortaya çıktığını anımsattı. Mal ve hizmet alımındaki artışta, bu hizmet alımlarının rolünün olup olmadığının açıklanmasını talep eden Karasu, ayrıca yasal harcama limitlerinin aşılmasının da önemine işaret ederen Karasu, "Sayıştay, Kamu İhale Kanunu'nun yüzde 10'luk harcama sınırları aşıldığı ve Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmadığı tespit etmiştir. Bu aykırılık neden kaynaklanmıştır? Bu nedenle kurumda herhangi bir inceleme, soruşturma başlatılmış mıdır veya bir yaptırım uygulanmış mıdır" sorusuna yanıt verilmesini istedi.

" Türkiye'nin sivil havacılık güvenliği uluslararası arenada zayıf görünürse, yabancı havayolu şirketleri Türkiye'ye uçuş operasyonlarını gözden geçirebilir" uyarısında bulunan Karasu, "Ayrıca, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) gibi kurumlar, Türkiye'den gelen uçuşlar için ek güvenlik önlemleri alabilir ya da denetim süreçlerini sıkılaştırabilir. Hatta bazı uçuşlar kısıtlamalara tabi tutulabilir. Ayrıca, havacılık sektörümüz ICAO puanlarının düşük olması nedeniyle yabancı yatırımcılar için daha riskli hale gelebilir" diye konuştu.

"SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek hakkında idari bir soruşturma açılacak mıdır?"

Ulaş Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"ICAO tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarının ülkemiz puanını düşürmesinin nedenleri ve puan düşmesinin olası sonuçları nelerdir? Söz konusu denetim sonuçlarının ortaya çıkardığı sorunları çözmek amacıyla hangi somut adımlar atılacaktır? Bu olumsuzlukların düzeltilmesi adına yapılacak olan çalışmalar kim ya da kimler tarafından yürütülecektir? Denetimlerin olumsuz sonuçları üzerine, SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek hakkında idari bir soruşturma açılacak mıdır? Sivil havacılık güvenliğinin artırılması ve ICAO standartlarına uyum sağlanması adına önümüzdeki süreçte hangi stratejilerin uygulanması planlanmaktadır? Ülkemizin düşen puanlarının uluslararası havacılık camiasındaki imajını nasıl etkileyeceği konusunda bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapılmış ise içeriği ve sonuçları nelerdir?"

Kaynak: ANKA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ulaş Karasu, Havacılık, Politika, Ekonomi, Güncel, Karasu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den SHGM'ye Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den SHGM'ye Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement