CHP'den Siyasi Baskı Açıklaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "33 konser etkinliği hakkında Ankara Büyükşehir Belediyemize kamu zararı iddiasıyla açılan soruşturma siyasi baskının en son örneğidir. Tamamen siyasi amaçlı olup, belediyemizin başarılı çalışmalarını gölgelemeyi hedeflemektedir. Sadece CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları, kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur; her kuruşun hesabını halkımıza verecek kadar şeffafız" ifadesini kullandı.

Zeybek, ABB hakkında, 33 konserden kaynaklanan kamu zararı iddiası ile soruşturma açılmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerin her seçimde oylarını artırması, milletin gönlünde taht kurması, bazılarını rahatsız ediyor. Çünkü halk adaletli ve şeffaf yönetimi görüyor ve destekliyor. Bu başarı, iktidarın baskılarına rağmen, CHP'li belediyelerin halkla olan güçlü bağını ve başarılı çalışmalarını göstermektedir. 33 konser etkinliği hakkında Ankara Büyükşehir Belediyemize kamu zararı iddiasıyla açılan soruşturma siyasi baskının en son örneğidir. Tamamen siyasi amaçlı olup, belediyemizin başarılı çalışmalarını gölgelemeyi hedeflemektedir. Sadece CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları, kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur; her kuruşun hesabını halkımıza verecek kadar şeffafız."