CHP'den Tarım Bakanı'na Eleştiri - Son Dakika
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CHP'den Tarım Bakanı'na Eleştiri

Erhan Adem, Hatay'da çiftçilerin mağduriyetini vurgulayarak Tarım Bakanı'nı eleştirdi.

05.01.2025 10:56
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Amik Ovası'nda 7 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kalmasına neden olan ihmalleri gündeme taşıyarak Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Kendi çiftçin mağdur, kendi topraklarındaki sorunları çözemiyorsun. Bu durumda başka ülkelerde tarımı düzeltmekten nasıl bahsediyorsunuz? Önce kendi vatandaşınızın yanında olun" diye seslendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, depremden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da incelemelerde bulundu. Adem'e Hatay ziyaretinde milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ve Servet Mullaoğlu, önceki dönem milletvekili İsmet Tokdemir, Kadın Kolları İl Başkanı Fedva Çekmecelioğlu, Gençlik Kolları Başkanı Mert Üs, Defne İlçe Başkanı Ozan Öfkeli ve Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu eşlik etti. Heyet, Amik Ovası'ndaki incelemelerinin ardından Hatay Valiliği, Antakya Ziraat Odası, CHP Antakya İlçe Başkanlığı ve Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını ilk ağızdan dinledi.

"Bu insanlar, üst üste gelen zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor"

Erhan Adem, Hatay'da yaptığı temasları değerlendirirken, "Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan bu insanlar, üst üste gelen zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Çiftçimiz evini, toprağını kaybettiği halde üretimden kopmuyor. Ancak Tarım Bakanlığı bu çığlığa kulaklarını tıkıyor. Hataylı çiftçinin sesini duymadan, bu sorunları çözmeden başka meseleleri çözmek mümkün değildir" dedi.

"Çiftçimiz, tüm zorluklara rağmen üretmeye devam etmek istiyor"

Amik Ovası'nda özellikle Aşağıoba ve Paşaköy gibi yerleşimlerde, su baskınları nedeniyle evlerin, hayvanların ve tarım arazilerinin ciddi zarar gördüğünü vurgulayan Adem, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Karasu ve Afrin kanalları ile Asi Nehri'nin Güzelburç ile Kavaslı arasındaki temizleme çalışmalarını yapmamasını eleştirdi. Adem, "Çiftçimiz, tüm zorluklara rağmen üretmeye devam etmek istiyor. Ancak devletin ihmalleri buna engel oluyor. Karasu ve Afrin kanallarını temizlemek, tarım için temel bir görevdir. Çiftçimizin mağduriyetini bir an önce giderin" dedi.

Kaynak: ANKA

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