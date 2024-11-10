CHP'den Vergi Dilimi Önerisi - Son Dakika
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CHP'den Vergi Dilimi Önerisi

CHP, vergi diliminin güncellenerek 1 milyon TL'ye çıkarılmasını önerdi.

10.11.2024 11:44
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, önümüzdeki yıl uygulanacak vergi dilimlerine ilişkin "Vergide adaleti sağlamak için ilk adım ücretlilerden başlamalıdır. Ücret (sabit) gelirleri için zaman içerisinde bozulan vergi tarifesi ivedilikle güncellenmeli, ilk dilim (yüzde 15 vergilendirilecek) için yıllık brüt gelir 1 milyon TL'ye çıkarılmalıdır" dedi.

CHP Başkan Yardımcıs Volkan Demir, 2025 yılı gelir vergisi tarifesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Demir'in açıklaması şöyle:

"Çalışanlar elde ettikleri ücret dolayısıyla vergi ödemektedir. Bu vergiler çalışanların iş yerlerinde maaşlarında yapılan kesintiyle ödenmektedir. Vergi uygulaması, Türkiye'de artan oranlı bir yapıya sahiptir. İlk vergi dilimi yüzde 15'ten başlayarak yüzde 40 kadar çıkmaktadır. Ücret geliri elde edenler için 2024 yılı gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin TL'dir. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak hesaplanmıştır. 2025 yılı için ücret gelirlerine uygulanacak ilk vergi dilimi 158 bin TL olması beklenmektedir.

2000 yılından itibaren hesaplandığında, ilk dilimin asgari ücretle oranının bilinçli olarak düşürüldüğü bilinmektedir. 2025 yılı bütçe teklifinde de vergi gelirlerinin yüzde 20'sinin gelir vergisinden elde edilmesi hedeflenmektedir. Bunun yüzde 92'si de ücretlilerden kesilecek gelir vergisi ve serbest meslek stopajlarından oluşacaktır. 2022 yılında getirilen asgari ücretlilerdeki vergi istisnasıyla bu vergi tutarları doğru olmayan bir mantıkla her ne kadar düzeltilmeye çalışılmış olsa bile Ekim 2024 ayı itibarıyla açlık sınırının 20 bin 432 TL ve yoksulluk sınırının 66 bin 553 TL olduğu ülkemizde, milyonlarca çalışanın da açlık ve yoksulluk sınırı arasında veya yakın ücretler aldığı ve geçinemediği bir gerçektir. Yoksulluk sınırı olan 66 bin 553 TL'nin brüt tutarı yıllık 1 milyon TL'yi aşmaktadır.

Vergide adaleti sağlamak için ilk adım ücretlilerden başlamalıdır. Ücret (sabit) gelirleri için zaman içerisinde bozulan vergi tarifesi ivedilikle güncellenmeli ilk dilim (yüzde 15 vergilendirilecek) için yıllık brüt gelir 1 milyon TL'ye çıkarılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Volkan Demir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Vergi Dilimi Önerisi - Son Dakika

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