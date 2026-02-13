CHP'den Vergi Yasası İptali Başvurusu - Son Dakika
CHP'den Vergi Yasası İptali Başvurusu

13.02.2026 16:49
CHP, yeni vergi yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu, toplumun en alt kesimine yük getirildiğini belirtti.

CHP, vergi düzenlemelerini içeren 7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal ve yürürlüğü durdurma başvurusu yaptı.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de kabul edilen kanunla ilgili başvuru dilekçesini AYM'ye sundu. Günaydın, başvurunun ardından milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte açıklama yaptı.

Başvurunun gerekçelerini açıklayan Günaydın, "Eğer AKP bir vergi yasası getiriyorsa; emeğiyle çalışanlara ve toplumun en alt kesimlerine yeni yükler geliyor demektir. 2026 bütçesinin yüzde 89'u vergilerden oluşurken ve bu bütçede 2 trilyon 756 milyar TL faiz ödemesi varken, bu gerçeklere rağmen yeni bir vergi yasası geldi. Peki bununla ne yapılıyor? Bununla iki önemli iş yapılıyor. Birincisi toplumun en alt kesimi olarak tanımlanabilecek meslek grupları; örneğin tarım ve orman işçilerine, ev temizliğine giden insanlara, kapıcılara, dolmuş ve taksi şoförlerine, gebe kadınlarına yurt dışında okumaya giden öğrencilere yönelik prim ve borçlanma oranları artırılıyor. Yani bunlara deniliyor ki; 'Senin kazancından ben daha fazla vergi alacağım.' Bunun dışında da doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler, emlakçılar ve kuyumculara yönelik de yeni harç getiriliyor. Yurttaşlarımızın daha iyi anlaması için söyleyeyim; vergi, beyana göre veya denetleme sonucunda ortaya çıkan veriye göre alınabilir. Kar edilir, tahakkuk ettirilir. Şimdi deniliyor ki, 'Bu vergileri vereceksin. Ama bunun yanında ben senden 10 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkan harç alacağım.' Bunun adı harç ama siz bunu haraç olarak da okuyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'8,9 MİLYAR TL KAMU ALACAĞINDAN VAZGEÇİLDİ'

Yeni vergi düzenlemesi ile toplumun çalışan ve en zor geçinen kesimlere yeni vergiler getirildiğini kaydeden Günaydın, "Bu yeni vergileri getirenler acaba kimlerin vergilerini siliyorlar. 2013-2024 yılları arasında 2 milyar 890 milyon TL düzeyinde vergiyi sildiler. 6 milyar civarında da vergi cezasını sildiler. Yani geçtiğimiz 11 yıl boyunca vergi aslı ve cezası toplamı olmak üzere 8 milyar 909 milyon TL kamu alacağından vazgeçmiş bir AKP hükümetinden bahsediliyor. Ancak bu buzdağının yalnızca görünen yüzüdür. Vergi harcamaları adı altında çeşitli muafiyetlerle, istisnalarla ve indirimlerle yalnızca 2026 yılı bütçesinde vazgeçilen vergi oranı 3,5 trilyon TL'ye dayanmaktadır. Yani bir taraftan sermayenin, şirketlerin vergi alacaklarından vazgeçeceksin, borçlarını sileceksin, cezalarını affedeceksin; diğer tarafta ise emeği ile geçinmek isteyenlere yükleneceksin" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel CHP'den Vergi Yasası İptali Başvurusu - Son Dakika

