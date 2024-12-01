CHP Gençlik Kolları'nda Cem Aydın Dönemi Başladı - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları'nda Cem Aydın Dönemi Başladı

CHP Gençlik Kolları\'nda Cem Aydın Dönemi Başladı

CHP'nin 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda tek aday olarak Cem Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi. 'Gelecek ve Umut' temasıyla gerçekleştirilen kurultayda Aydın, gençliğin önemine ve Atatürk'ün gençliğe yüklediği role vurgu yaptı.

01.12.2024 22:49  Güncelleme: 22:51
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CHP'nin 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda tek aday olan Cem Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkanı oldu. Kurultay, 'Gelecek ve Umut' temasıyla Ankara'da yapıldı. Aydın, yaptığı konuşmada, "CHP gençliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliğidir. Bugün 17'ncisini gerçekleştirdiğimiz kurultayımızın önemini anlatan belki de en önemli bilgi şudur: Türkiye'nin ilk siyasi kurultayı olan CHP 1'inci Gençlik Kolları Kurultayı, bundan tam 64 yıl önce, 1961'de gerçekleştirilmiştir. Partimiz, Türkiye'de diğer tüm alanlarda olduğu gibi gençlik siyasetinin de öncüsü olmuştur. Partimizin, ülkemizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe biçtiği tarihsel rol bugün de hepimizin rehberi. Atatürk'ün gençliğe yüklediği rolü şu sözlerine bakarak daha iyi anlayabiliriz: 'Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.' Arkadaşlar dünya çapında hiçbir siyasi anlayış, gençliğe Atatürk kadar merkezi ve tarihsel bir sorumluluk yüklememiştir. Biz bugünün CHP Gençlik Örgütü olarak tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. CHP'nin Türkiye'deki en büyük umut olduğunun farkındayız. O sebeple bugün, 'Umut burada, umut CHP gençliğinde' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Ankara,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları'nda Cem Aydın Dönemi Başladı - Son Dakika

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