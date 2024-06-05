CHP Genel Başkan Yardımcısı: Et ve Süt Kurumu'nun Ukrayna'dan ithal etler skandalı aydınlatılmalı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Ukrayna'dan ithal edilen etlerin tahlil edilmeden ve yola çıkmadan parasının peşin ödendiği" iddialarına ilişkin, "Halkımızın sağlığını tehlikeye atan bu skandalın en kısa sürede aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı açıklamada, "ESK, Ukrayna'dan ithal edilen ve ülkemize geldikten sonra salmonella hastalığı bulunduğunu öğrendiğimiz etlerin parasını da peşin ödemiş. Hem de, tahlil edilmeden ve yola çıkmadan önce. Et kokarsa tuzlanır; ya tuz kokarsa ne yapılır? Bu söz tam da bu durum için söylenmiş" dedi.

"Etler Türkiye'ye gelmeden paranın ödenmesi tam bir skandaldır"

ESK'nın belli firmalarla yaptığı ithalat sözleşmelerinin baştan aşağı incelenmesi gerektiğini vurgulayan Adem, şunları kaydetti:

"Şubat ayında yapılan sözleşmelerde firmalardan istenilen teminatların düşürüldüğü ve ithal edilecek etlerin parasının daha menşei ülkeden çıkmadan peşin ödendiği ortaya çıkmıştır. Etlerin Türkiye'ye getirilerek laboratuvar analiz sonuçları bile beklenmeden parasının peşin olarak ödenmesi tam bir skandaldır.

"Bu durum, halk sağlığını tehdit eden büyük bir sorumsuzluktur"

ESK, teminat dahi veremeyen firmalardan peşin para ile et ithalatı yapmıştır. Bu durum Türkiye'nin içine düştüğü acı tabloyu gözler önüne sermektedir. Halkımızın sağlığını tehlikeye atan bu skandalın en kısa sürede aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması lazım. Bu skandal, sadece bir ihmal değil, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden büyük bir sorumsuzluktur. İthalat politikalarımızın yeniden gözden geçirilmesi ve daha sıkı denetimlerin getirilmesi zorunludur."