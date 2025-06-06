Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim - Son Dakika
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Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim

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Özel\'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
06.06.2025 08:48  Güncelleme: 09:23
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Özel\'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
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CHP lideri Özel bayram namazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, "O gün ne söylediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, bayram namazını, Kurban Bayramı dolayısıyla bulunduğu memleketi Manisa'nın Hatuniye Camisi'nde kıldı. Cemaatle tek tek bayramlaşan Özel, namazın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Özel, bugün üzerlerine düşen görev ve ziyaretleri yerine getireceklerini söyledi ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

"BU BAYRAM, BİZE BAYRAM GİBİ GELMEDİ"

Özel, "Ancak bu bayram, bize bayram gibi gelmedi. Çok sayıda arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere, iftiralarla tutuklandı. Büyük bir algı yönetimi için CHP'nin pırıl pırıl belediye başkanları, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli birtakım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarızlaştırılmaya çalışılıyor. Hakem her zaman millettir. Milletin gözünün önünde oluyor. Arkadaşlarımız bundan bir yıl önce rekor oylarla seçildiler. Biz, kaybettiğimiz seçimin sonucunu hazmeden, 47 yıl ikinci parti çıkmış ama millete gık dememiş, bütün sorumluluğu kendinde görmüş ve çalışarak başarmış bir partiyiz. Biz Manisa'da yüzde 6 oy da aldık, son seçimde yüzde 60 oy da aldık. Yüzde 6 olunca ne darbeye ne iftiraya kalkıştık, kusuru kendimizde aradık, daha çok çalıştık. 47 yıl boyunca ikinci parti olmuş, buna sabretmiş bizlerin yanında AKP maalesef, iki seçim arası 47 ay vardı, kaybettiği yerel seçimle Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, bizim 47 yıllık sabrımızı 47 ay değil, 47 gün gösteremediler. CHP'ye ve başarılı belediye başkanlarına, ki bu belediye başkanlarından biri Cumhurbaşkanlığına yürüyordu, yürümeye devam edecek, bir itibarsızlaştırma kampanyasına giriştiler ve büyük haksızlık yapıyorlar. Kul hakkı yiyorlar. Yanlış yapıyorlar, ayıp ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"YARGILAMALAR TELEVİZYONLARDA YAYINLANSIN"

Tutuklanan CHP'li belediye başkanları ve bürokratları hakkındaki yargılamaların televizyonlardan canlı yayınlanması çağrısını yineleyen Özel, "Bundan sonraki süreçte biz, mücadelemize devam edeceğiz. Elbette yargının ne durumda olduğu ortada ama önünde sonunda doğrular ortaya çıkacak. Bütün yargılamaların televizyonlardan yapılması, suçlamaların da bunlara verilen cevapların da iddianın da iftiranın da karşısındaki kanıtın ve masumiyetin televizyonlardan yayınlanmasını bütün arkadaşlarıma büyük bir güvenle bir kez daha ifade ediyorum. Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ESNAFIN HALİ İÇLER ACISI"

Ülkedeki mevcut ekonomik durumun da vatandaşların bayram yapmasına müsaade etmediğini belirten Özel, büyük bir ekonomik kriz yaşandığına işaret etti. Açlık sınırının 24 bin liraya ulaştığı Türkiye'de emeklilere "14 bin lirayla geçinin" denildiğini, asgari ücretin ise 22 bin lira olduğunu ifade eden Özel, çiftçilerin ise başta don faciası olmak üzere yaşadığı büyük sıkıntılar karşısında yalnız ve çaresiz bırakıldığını anlattı.

Özel, "Esnafın hali içler acısı. Üç kişiden birisi işsiz, on gençten dördü, on kadından dördü işsiz. Bu şartlar altında en kısa süre içerisinde milletimizin önüne sandığı getirmeyi, erken seçim sandığına kavuşmayı, bu çileyi bitirmeyi ve Türkiye'de de yüzleri güldürmeyi ümit ediyoruz" dedi.

"NE SÖYLEDİYSEM ALTINA İMZAMI ATIYORUM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya da değinen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir soruşturma varsa tutuksuz yargılama esastır. Tutukluluk hali istisnadır. Maalesef bir istisnayı kaide, kaideyi istisna yaptılar. Önüne geleni tutukluyorlar. Altı aylık daha yeni evli arkadaşımızı, daha yanına yeni taşınmış komşuyu şahit yapıp evini didik didik arıyorlar. Hepsinin koluna iki polis sokup sanki büyük bir suç örgütü varmış gibi 50-60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri yaşattılar. Kanıma dokundu. Canım acıdı. Acımaya da devam ediyor. O görüntüleri, darbe döneminde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim belediye başkanlarıma, bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum: 'Herkes ayağını denk alacak. Bir daha o görüntüleri görmeyeceğim' dedim. Aynı cümlemin altına imza atıyorum. Sen, Anayasa'nın, kanunun verdiği yetkiyi aşarsan, önüne gelen CHP'liyi tutuklarsan, 600 kilometre ötedeki cezaevlerine sevk edersen, burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını aramak benim görevim. O gün ne söylediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim."

"KUL HAKKI NE BU DÜNYADA TAŞINIR NE ÖBÜR DÜNYAYA"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklandığı dönemleri hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir belediyeye böyle bir şey yapılmaması gerekiyor. Hatırlayın. Recep Tayyip Erdoğan rüşvetle, irtikapla, terör örgütüne yardımla, görevi kötüye kullanmakla, kamuyu zarara uğratmakla suçlandı. Bir gün sabah 06.00'da kapısına dayanıp da Emine Hanım'ın yanında evine girilip de evi aranıp da evlatlarının yanından tutuklanarak götürülmedi. Bir gün tutuklanmadı. Bütün yargılamaları tutuksuz yapıldı. Suçlu bulundu, cezaevine girecek. Çağrıyla oldu. Yine polis gelip koluna girmedi. Davulla zurnayla cezaevine gitti, davulla zurnayla cezaevinden çıktı. Cezaevinde şiir kitapları yazdı. 'Ziyaretçi rekorları kırdım' diye övündü. Bugün Ekrem İmamoğlu, iftar vakti diploması iptal edilerek, sahurda evi basılarak, eşinin yanından alıp götürülerek tutuklu yargılanıyor. Böyle bir günde Recep Tayyip Erdoğan'a bu memleketteki insanların, masumların sesini birileri duyursun. Kendine yapılmayanı bugün yapıyor. Dün, 'Bana kötü muamele yapıldı, mağdur oldum' dediği ne varsa bin fazlasını yapıyor. Zulüm ile abat olunmaz. Bunu unutmasın. Kul hakkına giriyor. Bu kul hakkı ne bu dünyada taşınır ne öbür dünyaya taşınır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Akın Gürlek, Özgür Özel, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bekir Toprak:
    Yiyemeyeceğin muzun kabuğunu soymayacaksın. Yapamayacağınız şeyleri söyleyerek, söylediklerinizi yapamayarak insanların muhalefete olan güvenini kaybediyorsunuz. 50 22 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Çapı 3 kuruşluk adamları haber yapmayın lütfen 33 21 Yanıtla
  • 5059145:
    başı boş köpekleri toplayın çok havlıyorlar. 32 19 Yanıtla
  • 220198:
    bayram namazi mi ? e laiklik,sekulerlik ? sasirmamin sebebi kuran kurslarina ortacag zihniyeti diyen biri oldugu icin,hani bazi kurslarda sapik hocalar cikiyor ya bunun gibi tiplere malzeme cikinca hemen tum kurslara hocalara mal ederler ya neyse samiyse Allah kabul etsin 18 13 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    aman yegenim dur yapma elinden bir kaza çıkar şimdi sonra sensiz ne yaparız. 1 0 Yanıtla
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