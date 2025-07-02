?CHP Genel Başkanı Özel Saraçhane'deki mitingde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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?CHP Genel Başkanı Özel Saraçhane'deki mitingde konuştu Açıklaması

02.07.2025 00:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"ne katıldı.

Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, konuşmasına Nazım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" şiirini okuyarak başladı.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'üncü gününde tekrar Saraçhane'de olduklarını, buralara toplanmaya, miting yapmaya değil, eylem yapmaya ve sonuç almaya geldiklerini söyledi.

23 Mart'tan sonra 30'uncu mitingi gerçekleştirdiklerini belirten Özel, Saraçhane'nin, İstanbul'daki tüm demokratların buluştuğu bir meydan olduğunu ifade etti.

Saraçhane'deki İBB binasının tarihi miras olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada başkanlık yaptığını söyleyen Özel, "Bir gün evine, eşinin, evladının yanında kapısına polis dayanmadı. Tutuksuz yargılandı. Ancak bugün kendisine yapılmayan her şeyi rakibine, rakibinin ailesine, sevdiklerine yapıyor. İmamoğlu halihazırda bu belediyenin seçilmiş başkanıdır. Tutuklu olduğu için yerine geçici olarak başkan vekili seçilmiştir. Ancak onun resmini belediyeden, ismini billboardlardan, sesini metro istasyonlarından kaldırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona dikkati çekerek, "Maalesef hukuksuzluğu bugün de İzmir'e sıçrattılar. 100 kara günü anlatacağımız bugün yine bir şafak operasyonuyla adaleti lekelediler. Erdoğan, daha 5 gün önce başka şehirlere de sıçrayacağını söylüyordu. Sanıyorsun ki İzmir'de bir iş yaparak mücadelemizi İstanbul'da zora sokacaksın. Bir yerde, iki yerde, on yerde değil, bin yerde operasyon yapsan bin kere direneceğiz." dedi.

AK Parti'li seçmenlere seslenen Özel, gelecek seçimi CHP'nin kazanacağını ama kimsenin kaybetmeyeceğini söyledi.

Özel, doğal gaza yapılan son zammı eleştirerek, geçen ay 2 bin lira gelen doğal gaz faturasının bu ay 2 bin 500 lira geleceğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuşan Özel, "Elbette CHP de tarihsel bir tutarlılıkla terör bitsin, barış gelsin, analar ağlamasın, bu ülkenin parası teröre değil, hizmete, emekliye, emekçiye, öğrenciye, esnafa, çiftçiye gitsin istiyor. Ancak sadece 'Terörsüz Türkiye' demekle olmuyor. Terörsüz ve demokratik Türkiye istiyoruz. Milletin birliğini, huzurunu savunuyoruz ama bu yapılanlar birliği bozuyor, huzuru kaçırıyor." diye konuştu.

Özel, millete seslenmek istediğini belirterek şöyle devam etti:

"Artık birlik, beraberlik, zenginlik için adalet istiyoruz. 'Hak, hukuk, adalet.' diyoruz. Bir yanda Türkiye'nin görmediği mitingleri yaparken, diğer yandan dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını yapıyoruz. Sizlerin emeği, gayretiyle imza sayımız 20 milyonu geçti. Erdoğan'a seslenmek istiyoruz; adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum."

Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yargılamaların TRT'den canlı yayınlanması isteğini yineledi.

Eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, CHP'ye katılan Muharrem İnce, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da otobüsün üzerinden mitinge katılanları selamladı.

Miting sonrası dağılmayan gruba müdahale

Mitingin ardından bir grup, slogan atarak Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürüyüşe geçerken, bazı kişiler de polis ekiplerine şişe atarak bariyerleri devirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, grupla konuşarak dağılmalarını istedi.

Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti.

CHP Kadın Kolları'ndan yürüyüş

Öte yandan, CHP Kadın Kolları üyeleri miting öncesi Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İstanbul İl Başkanı Hatice Selli Dursun, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve partili kadınların sloganlar eşliğindeki yürüyüşü, Saraçhane'deki belediye binası önünde sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ?CHP Genel Başkanı Özel Saraçhane'deki mitingde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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