CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Futbol Takımını Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum."
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