CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Paris'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadeleyle yenerek yarı finale yükselen voleybolcularımızı yürekten kutluyorum. Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum."
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