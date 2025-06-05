CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Adalet Olmadan Bayram Neşesi Olmaz - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Adalet Olmadan Bayram Neşesi Olmaz

05.06.2025 16:29  Güncelleme: 17:50
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Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 11 belediye başkanının tutuklu olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik sıkıntılar ve adalet krizi nedeniyle bayram neşesinin olmadığını ifade etti. Yoksulluk ve işsizlik sorunlarına dikkat çekerek, bayramı buruk geçirdiklerini söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte 11 belediye başkanımızın ve onlarca arkadaşımızın tutuklu olduğu bir dönemde CHP de bu millet de bayram neşesinden uzaktır. Adaletin olmadığı yerde bereket, bereketin olmadığı yerde bayram neşesi olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Özel şunları kaydetti:

"Bayramlar, milletimizin birliğini pekiştirdiği, ibadetini yerine getirdiği, dayanışmayı büyüttüğü, küslüklerin giderildiği, yoksulların gözetildiği özel günlerdir. Ancak ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bayramı, ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yurttaşımız gibi buruk karşılıyoruz. Zaten zorda olan ekonomimiz, 19 Mart Darbesinin ardından içinden çıkılmaz bir hal aldı. Dünün orta direği artık yoksul, yoksulları ise derin yoksulluk içinde geçim mücadelesi veriyor. Artık ortalama ücret haline gelen ve her geçen gün daha da eriyen asgari ücretli emekçiler, dünyanın en düşük maaşlarından birini alan emekliler, kurban ibadetini yerine getirebilmek bir yana, bayram sofrasını eksik kuruyor, evlatlarının temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlerimiz, bayram sabahına umutsuz uyanıyor.

"Hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmama kararımızı sürdürüyoruz"

Diğer yandan, tüm bu ekonomik sıkıntıların da sebebi olan ağır bir adalet ve demokrasi krizi içindeyiz. Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetmek isteyen bir yapının, 19 Mart'ta bu milletin iradesine kast ettiği darbe girişimi demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Ancak milletimiz darbecilere teslim olmamış, iftiralara razı gelmemiş, bu darbeyi meydanlarda ve vicdanlarda püskürtmektedir. Direniş 78 gündür devam etmektedir, karşımızdaki cunta dağıtılıncaya kadar, Türkiye demokrasi ve hukuk düzenine dönünceye kadar mücadele devam edecektir. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte 11 belediye başkanımızın ve onlarca arkadaşımızın tutuklu olduğu bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi de bu millet de bayram neşesinden uzaktır. Adaletin olmadığı yerde bereket, bereketin olmadığı yerde bayram neşesi olmaz. Bu nedenle 19 Mart darbesi sonrasındaki ikinci bayramda da hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmama kararımızı sürdürüyoruz. Çünkü ne yoksulluk çeken dar gelirlilere ne de adalet bekleyenlere bayram gelmemiştir. Gelir adaleti, mahkeme adaleti ve sosyal adalet sağlanmadan da bayram neşesi bu topraklara gelmeyecektir.

Milletimizle birlikte ülkemiz için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Artık bu milletin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya, milleti bu karabasandan uyandırmaya çok yakınız. Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi ve bereketi hep beraber getireceğiz. İşte o gün bayramları bayram gibi kutlayacağız."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Adalet Olmadan Bayram Neşesi Olmaz - Son Dakika

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