CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Üreticileri İçin Miting Düzenleyecek - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Üreticileri İçin Miting Düzenleyecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da buğday üreticileri için büyük bir miting düzenleneceğini açıkladı. Özel, buğday üreticilerinin yaşadığı sorunları dile getirerek, Türkiye'ye seslenerek destek çağrısında bulundu.

09.06.2024 13:09
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(İZMİR) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Haziran Cuma günü Tekirdağ'da buğday üreticileri için miting düzenleneceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Kulalılar Derneği 12. Geleneksel Keşkek Günü programına katıldı. Burada buğdaya biçilen fiyata tepki gösteren Özgür Özel buğday üreticileri için 14 Haziran'da büyük miting yapılacağını duyurdu ve "Buğday üreticisi isyan ediyor. Tekirdağ'da onlarla bir miting yapacağız. Türkiye'ye sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Biz varız, buradayız, sizin için mücadele ediyoruz" dedi.

"Buğday üreticisi perişan oldu"

Keşkek üzerinden buğdaya verilen fiyatı eleştiren CHP Lideri Özel, "Bugün buraya 12. Geleneksel Keşkek Festivali'ni yapmaya geldik. Şunu bilmek lazım. Ne Türkiye'de işler o kadar yolunda gidiyor ne de geleceğe o kadar umutla bakabilen insanlar var. Keşkek buğdaydan yapılır. Buğday hepimizin beslenmesindeki en önemli ögelerden biri olan ekmeğimizi yaptığımız temel besin maddemizdir. Ama bunu bir de üretenler var. Adana'dan Trakya'ya kadar hele hele İç Anadolu ve Ege'nin önemli bir kısmında buğday tarımı yapılıyor. Buğday geçen sene 8 lira 25 kuruştu. Geçen yıldan bu yana bütün girdiler yüzde 100'den fazla arttı. Mazot arttı, gübre arttı. Biçer dövere geçen sene dönümüne ne veriyorsa bu sene iki veriyorsun yine parayı beğenmiyorlar. Ama buğday fiyatı sadece yüzde 12 arttı. 8 lira 25 kuruş olan buğdayı 9 lira 25 kuruş yaptılar. Maalesef böyle olunca 11 lira maliyeti olan buğday 9 lira 25 kuruştan satılmak zorunda olunca buğday üreticisi perişan oldu" dedi.

"Buğday üreticisi isyan ediyor. Tekirdağ'da onlarla bir miting yapacağız"

Buğday üreticisinin sesini duyurmak için Tekirdağ'da büyük bir miting yapacaklarını da açıklayan Genel Başkan Özel, şunları söyledi:

"Önümüzdeki Cuma gün CHP olarak buğday üreticisinin sesini Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz. Bugüne kadar 31 Mart seçimlerine giderken meydanlarda şunu söyledik… Bu seçimlerde pırıl pırıl adaylarla karşınızdayız. Onlara destek verin dedik. Bu desteği verirken particilik yapmayalım. Bu adaylar İzmir'in Türkiye ittifakının adayı dedik . Vatana, bayrağa saygılı olsun. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saygılı olsun. Kim varsa Türkiye İttifakı'nındır dedik. Eğer bizi birinci parti yaparsanız, iktidara büyük bir uyarı yaparsanız sizin sesinizi duyuracağız dedik. İstanbul'da atanmayan öğretmenlerle ilk mitingimizi yaptık. Emeklilerin 10 bin liralık maaşına itiraz etmek için Ankara'da tarihin en büyük emekli mitingini yaptık. Şimdi buğday üreticisi isyan ediyor. Tekirdağ'da onlarla bir miting yapacağız. Türkiye'ye sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Biz varız, buradayız, sizin için mücadele ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Üreticileri İçin Miting Düzenleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Üreticileri İçin Miting Düzenleyecek - Son Dakika
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