CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren kazası davasını takip etmek için Tekirdağ'a geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren kazası davasını takip etmek için Tekirdağ'a geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasının duruşmasını izlemek üzere Çorlu'ya geldi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelen Özel, adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti.

25.04.2024 10:19  Güncelleme: 10:32
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CHP lideri Özgür Özel, Tekirdağ'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşmasını izlemek için Çorlu'ya gitti. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde bir araya gelen Özel, yaptığı açıklamada, "Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar, bugün bir kere daha düşünsünler. Tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam." ifadelerini kullandı.

"KARARI SEÇİM SONRASINA BIRAKANLAR BİR DAHA DÜŞÜNSÜN"

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde İsmet İnönü Parkı'nda bir araya gelen Özel, davayı yakında takip ettiklerini ifade ederek, Çorlu'da annelerin, ailelerin direncinin bütün mazlum ve mağdurlara örnek olması gerektiğini söyledi. Özel, "Son sözüm şudur; biz geçen sefer söylemiştik, çok daha kararlı, çok daha güçlü ve çok daha kalabalık geleceğiz diye. Bunu sağlayan halkın iradesi. 31 Mart'ta her türlü adaletsizliğe 'dur' dediler. Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar, bugün bir kere daha düşünsünler." dedi.

CHP lideri Özel, Çorlu tren kazası davasını izleyecek: Yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam

"YAVRULARIN HAKKINA GİRENLERİN PEŞİNİ BIRAKMAM"

Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam." diye konuştu. Özel, açıklamasının ardından, tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyüşe geçti.

CHP lideri Özel, Çorlu tren kazası davasını izleyecek: Yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam

NE OLMUŞTU?

Uzunköprü- İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde, "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda aynı suçtan Nihat Aslan, Levent Meriçli, Mümin Karasu, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava kapsamında TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde Bakım Servis Müdürü olan Mümin Karasu 10 Ekim 2022'de tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Kasım 2022'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

CHP lideri Özel, Çorlu tren kazası davasını izleyecek: Yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren kazası davasını takip etmek için Tekirdağ\'a geldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren kazası davasını takip etmek için Tekirdağ'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren kazası davasını takip etmek için Tekirdağ'a geldi - Son Dakika
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