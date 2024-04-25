CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren kazası davasını takip etmek için Tekirdağ\'a geldi

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CHP lideri Özgür Özel, Tekirdağ'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşmasını izlemek için Çorlu'ya gitti. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde bir araya gelen Özel, yaptığı açıklamada, "Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar, bugün bir kere daha düşünsünler. Tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam." ifadelerini kullandı.

"KARARI SEÇİM SONRASINA BIRAKANLAR BİR DAHA DÜŞÜNSÜN"

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde İsmet İnönü Parkı'nda bir araya gelen Özel, davayı yakında takip ettiklerini ifade ederek, Çorlu'da annelerin, ailelerin direncinin bütün mazlum ve mağdurlara örnek olması gerektiğini söyledi. Özel, "Son sözüm şudur; biz geçen sefer söylemiştik, çok daha kararlı, çok daha güçlü ve çok daha kalabalık geleceğiz diye. Bunu sağlayan halkın iradesi. 31 Mart'ta her türlü adaletsizliğe 'dur' dediler. Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar, bugün bir kere daha düşünsünler." dedi.

"YAVRULARIN HAKKINA GİRENLERİN PEŞİNİ BIRAKMAM"

Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam." diye konuştu. Özel, açıklamasının ardından, tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyüşe geçti.