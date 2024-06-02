CHP Genel Başkanı Özgür Özel, LGS\'ye katılacak öğrencilere başarılar diledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Uzun ve yorucu bir sürecin ardından yarın LGS'ye katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, LGS'ye girecek öğrenciler için X hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:
"Uzun ve yorucu bir sürecin ardından yarın LGS'ye katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
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