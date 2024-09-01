CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş Kıratlı için başsağlığı mesajı yayımladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili, duayen gazeteci Savaş Kıratlı için başsağlığı mesajı yayımladı. CHP Lideri Özel, "Kıratlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından, hayatını kaybeden Savaş Kıratlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Özgür Özel'in mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili, değerli gazeteci Savaş Kıratlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
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