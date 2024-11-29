(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen SODEMBEK Toplantısına başkanlık etti.
Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı (SODEMBEK), CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığı'nda gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den SODEMBEK Toplantısına Başkanlık - Son Dakika
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