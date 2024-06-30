CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restorandaki patlamada hayatını kaybeden 4 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Torbalı'daki Patlama İle İlgili Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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