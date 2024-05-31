CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı yayımladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.