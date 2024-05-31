CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı yayınladı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Atabek'in vefatı üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Özgür Özel, Atabek'in önemli görevlerde bulunmuş bir Cumhuriyet aydını olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi ve ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

31.05.2024 16:07
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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Atabek için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Atabek, 94 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özgür Özel'in resmi X hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

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