CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay\'ın gözaltına alınmasını kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrıldığı sırada dün gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay için "Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus" mesajını yayınladı.

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunması üzerine evinden gözaltına alınmıştı. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Karabay, dün hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrıldığı sırada gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürüldü. Karabay'ın İstanbul Adliyesi'nde mahkeme tutanaklarına yansıyan rüşvet iddialarını haberleştirmesi nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün X hesabından Karabay'a destek paylaşımı yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus."