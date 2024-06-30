(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya'da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, vefat etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından taziye mesajı paylaştı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya'da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Küçükkaya'nın annesinin vefatını üzülerek duyurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?