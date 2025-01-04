CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kars'ta: "Erdoğan Gidiyorsun. Sana Kars'tan El Sallıyoruz. Bu Maaşı Verene Yol Veriyoruz"

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Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(KARS) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Erdoğan buradan, Kars'tan sana çağrımızı tekrarlıyoruz; geçim yoksa seçim var. Seçim isteyenler ellerini kaldırsın. Erdoğan bu yaptığının sonunda Kars seçim bekliyor ve şunu söylüyor, 'Geçim yoksa seçim var ve gidiyorsun.' Sana Kars'tan el sallıyoruz. Bu maaşı verene yol veriyoruz. Sizi yolluyoruz. Er ya da geç sandık gelecek. Halkın, emeklinin, emekçinin, Kars'ın iktidarı kurulacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars programı kapsamında, ilk olarak STK temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Özel'e toplantıda STK temsilcilerinin sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Ardından Kars İl Başkanlığı binasının açılış törenine katılan Özel, bina önünde vatandaşlara hitap etti. Özel'e Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, PM Üyesi Uğurcan İrak ile Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Yalçın Kratepe, Sevgi Kılıç ve Volkan Demir eşlik etti.

Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün yalnızca bir bina açılışı yapmıyoruz. Partimizin tarihine tanıklık eden ve mücadelemizin simgesi olan bu baba evine yeniden kavuşmanın onurunu yaşıyoruz. Bu baba evi bizim için yalnızca bir yapı değil, inancımızın ve direncimizin sembolüdür. Yıllar önce darbe sonrası elimizden alınan bu baba evi bugün yeniden partimize kazandırıldı. Bu halkımızla kurduğumuz güçlü bağların ve birlikte yürüyeceğimiz aydınlık geleceğin en somut göstergesidir. Bu binanın restorasyonu gerçekten yorucu ve zorlu geçti. Ancak bu zorlukları aşmamızda büyük katkı sağlayan Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'e, genel başkan yardımcılarımız Ensar Aytekin'e, genel saymanımız Özgür Karabat'a ve parti meclis üyemiz Uğurcan Irak'a gönülden teşekkür ediyorum. Onların desteği ve ezberleri sayesinde bu önemli kazanımı elde ettik. Bu baba evi yalnızca geçmişin anılarını yaşatmakla kalmayacak, halkımıza yeni projelerle hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.

"Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür"

CHP Lidere Özel de şöyle konuştu:

"Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Biraz önce anons edildi otobüsün üzerinde çok değerli hemşehrileriniz var. Burada doğmamış olsa da kendisini size Karsa, Karslılara çok yakın hisseden, hemşehri kabul etmenizi isteyen genel başkanınız var. Ben yılladır 81 ilde 973 ilçeden gidebildiklerimde hatta ve hatta beldelerde belde binalarında oturup bir çay içmeden belde başkanının, il ilçe başkanının bir çayını br kahvesini içmeden orada siyasi faaliyet yapmamaya dikkat eden bunu da bütün siyaset arkadaşlarına her zaman ifade eden tavsiye eden telkin eden birisi olarak CHP'nin binalarını ve CHP'nin kurumsal kimliğini hep baba evi olarak nitelendirdim. Hepimizin babası değilse dedesi bu eve doğdu. Bu evde büyüdük. Kimimiz burada kalmaya devam ettik kimi daha uzaktakine ıraktakine taşındı. Kimi yakında durdu kimi uzakta durdu. Kimi daha büyüğünü aradı kimi daha küçüğüne razı oldu ama herkes bilir ki bütün baba evine doğanlar baba evinin kapısı açıktır. Baba evinin bacası tütmektedir. Çayı kaynamaktadır. Bir tas sıcak çorba herkes için vardır. Başı sıkışan, daralan, dara düşen, pişman olan kendine sıcak bir yuva arayan için baba evinde her zaman bir yer vardır. O yer başımızın gözümüzün üzeridir. Evimizin baş köşesidir. Dönüp gelene 'Sen nerden geldin. Geçmişte başka taraflara niye gittin? Sen gittin de bak bizlere neler ettin' demeyiz. Gelene 'Hoş geldin' deriz baş köşeye alırız. Çünkü biliriz ki baba evinin tapusu kimsede değildir. Ne Özgür Özel'dedir ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Ne Bülent Ecevit de vardı ne rahmetli İsmet Paşa'da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

"İlk seçimlerde Kars Belediyesi'ni CHP olarak alacağız"

Öyle olunca, Kars'ta Atatürk'ü seven Cumhuriyetini seven, vatanını, milletini seven kim varsa artık bu evin kapıları ona açıktır. Yeter ki Cumhuriyetle sorun olmasın, Misakımilli'yle sorunu olmasın, bayrakla sorunu olmasın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras bu evin geneliyle, göreneğiyle, örfüyle, adabıyla uygun olsun. İnsana, kadına, anaya, vatana saygılı herkes bu evde baş köşede duracaktır. Kars bizim için çok büyük önemde olan bir yer. Bu seçimlerde biz Türkiye'de nüfusun yüzde 65'ini kazandık, ekonominin yüzde 80'ini kazandık. Saya saya bitiremeyeceğimiz büyük başarılar kazandık. 1989'da kazandığımız Kars'ı kazanmak, bize yakışırdı, Kars'a yakışırdı ama o konuda eksik kaldık. Şu kadarını söylüyorum ki CHP olarak nasıl girdiğimiz ilk yerel seçimlerde, Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerinde birinci parti yaptıysak, ilk genel seçimlerde de CHP'yi birinci parti yapacağız, iktidar yapacağız. İlk seçimlerde de Kars Belediyesi'ni CHP olarak alacağız, söz veriyorum sizlere.

"Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü her yerde doğalgaz konutlarda yarı fiyatına verilecek"

İlk seçimlerde Kars Belediyesi'ni de CHP olarak alacağız söz veriyorum sizlere. Bugün sabah erken saatlerde Karsımızın meslek odası başkanlarıyla, esnaflarıyla, sanayicileriyle, doktorlarıyla, hukukçularıyla, Kars'ın kaanaat önderleri ile oturduk, sorunları konuştuk, not aldık. Zaten gerek Ensar Başkan hemşeriniz, gerek il başkanımız, gerek parti meclisi üyemiz hemşerileriniz Kars'ın sorunlarını her daim hem Meclis'te hem parti meclisimizde dile getirmekten hiç geri durmuyorlar. Öncelikle buradan Türkiye'yi yönetenlere, Kars'tan, hava sıcaklığınının sıfırın altında olduğu ama insanlarının gözünün feriyle ısınan bu meydandan şunu ifade etmek isterim; bu şehirler doğalgaz ile ısınıyor. Doğalgaz olmayan ilçeler kömürle ısınıyor. Benim memleketim Manisa'da hava 15 derece oluyor, kış diyoruz. Burada dün eksi 17 derecede miting yaptık. Bugün de burada sıfırın altında derecelerde size sesleniyoruz. Geceleyin eksi 10'dan aşağıya ısı olmuyor. Bizim Manisa'da doğalgaz dönüyor ama burada ama burada doğalgazın döndüğünü bile göremiyorsun. Oraya da aynı fiyata doğalgaz satıyorsun buraya da aynı fiyat. Oysa CHP'nin üçüncü genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Karaoğlan Ecevit geldiğinde burada kömürü yarı fiyatına, yarısı Karslılardan yarısı devletten satmıştı. Ben Sayın Erdoğan'a artık bir şeyi yap demekten vazgeçtim. Çünkü o, tarafını belirlemiş. Ben meydandayım, ben sokaktayım. Ben Karslıların yanındayım, o bugün Samsun'da kendi atadıklarına kendini alkışlattıracağı il kongresi için sıcak salonlarda. Onun soğuktan, vatandaşın halinden, garibanın halinden, emekliden, emekçiden, esnaftan, hayvancılıkla uğraşandan yana derdi yok. Onun derdi beşli çete, onun derdi kırk haramiler. Bizim derdimiz vatan evlatların, onun derdi bakan evlatları. O yüzden Sayın Erdoğan'a 'Şunu yap' demiyorum. Ama diyorum ki; Sayın Erdoğan sen bugün kendini Samsun'da seni seçenlere alkışlat ama CHP iktidarında bu Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da, Erzurum'da, Van'da çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü her yerde doğalgaz konutlara yarı fiyatına verilecek. Bunu da buradan müjdeliyorum.

"Sıcak salonların adamı Erdoğan, bu soğukta çalışanları görmezden geliyor"

Ve Kars'ta önemli bir mesele hayvancılık ve tarım. Bu şehirde tarımdan ve hayvancılıktan etkilenmeyen yok. Yani Poyraz Tekel Kuruyemiş belki hayvancılık yapmıyor ama hayvancılık yapanın cebinde para olmazsa o da cizo yapmıyor. Tarımdan etkilenmeyen, hayvancılıktan etkilenmeyen kimse yok. Maalesef sanayi politikaları doğru olmadığı için, teşvik politikaları alelade her yerde Kars'la aynı uygulandığı için buranın lehine gelişen bir şey yok. Ne yapmak lazım? Hiç olmazsa Kars'ın en güçlü kası olan hayvancılık, süt üretimi, besicilik, et üretimi bunlara önem verip, Kars'ın markalarını yaratıp, dünyaya ve Türkiye'ye buradan en doğru ürünleri pazarlamak lazım. Ama ilk önce ilk düğmeyi doğru ilikleyeceksin. Dün sordum, sütü kaça satıyorsun? 12 lira. Yemi kaça alıyorsun? 600-650 lira. 50 kiloya böldüğünde yemin kilosu 13 lira, sütün kilosu 12 lira. Oysa bir kilo süt satıp, 1,5 kilo yem almadan bu iş olmuyor. Aksi takdirde kimse süt üretiminden para kazanmıyor. O hayvanlar kesime gidiyor. O besicininin işini de bozuyor. 'Bunu desteklemek lazım' deken; bir bakıyorsun salon adamı Erdoğan, sıcak salonların adamı Erdoğan, bu soğukta bekleyenleri, bu soğukta çalışanları, sabah 04.00'te kalkıp hayvanın yemini verenleri, akşamın bir vaktinde kürüyenleri, uğraşanları görmezden geliyor. Yurtdışından löp et ithalatına izin veriyor. Yurtdışından canlı hayvan getirtiyor. Bu sene yurtdışından 525 bin canlı hayvan gelecek. Bu hayvanlara ödenen para bizim besicimize verilse ne Kars'ta sorun kalacak ne Doğu Anadolu'da sorun kalacak. Ama bugün ithal hayvana verilen para yerli hayvana verilmediği için bugün burada bu büyük sıkıntılar yaşanıyor.

"Kars'ta uzman eksiği var, doktor eksiği var. Söz veriyoruz Kars'a sahip çıkacağız"

Kars'ın şehir olarak alt yapı sorunları var. Elbette bu sorunlar, bugünün değil, yıllara sari sorunlar ama hızla çözülmesi lazım. Turizm bir ümit olabilir. Doğu Ekspresi'nin fiyatları el yakıyor. Yabancı turist Kars'ın güzelliklerini bilmiyor. Yerli turist cebinde para olmadığı için gelemiyor. Çok ciddi sıkıntı var. Ama Kars'tan Erzurum'a bir turizm var. Ne turizmi? Hasta turizmi. Her gün sabah Kars'tan Erzurum'a altı, yedi, sekiz otobüs hasta gidiyor. Niye? Çünkü Kars'ta uzman eksiği var, doktor eksiği var, tahlil eksiği var. Kars, sağlık konusunda büyük sıkıntılar çekiyor. Her sabah altı yedi otobüs hasta Erzurum'a gidiyor. Kars, yıllardır kadim bir memleket, kadim bir medeniyet. Kars, düşman işgalinde 43 yıl kalmış. Direnmiş, özünü kaybetmemiş Kars'ı bir şehir olmaktan ilçe olma hüviyetini itmeye çalışanlara yazıklar olsun. Söz veriyoruz ki Kars'a sahip çıkacağız.

Biraz önce söyledim. Sayın Erdoğan, sıcak salonların insanı olmuş. Sıcacık salonlarda atadıklarına kendini anlatıp, size şunu söylüyor; 'Yoksulsun, hastasın, işsizsin, sıkıntı büyük, geçim derdindesin. Ama bundan şikayet etmemelisin.' Ne yapalım? 'Suriye'de zafer kazandık, ona sevinmelisin.' 13 yıl önce bir şey söylemiş, 13 yıl haksız çıkmış, yanlış yapmış. 13 yılda Türkiye'ye 4.5 milyon Suriyeli gelmiş, 200 milyar dolar para kaybetmişiz, 283 şehit vermişiz. Şimdi Esad devrilmiş, diyor ki Karslılara; 'Zafer kazandım, zafere sevin.' Oysa Karslıların zaferi gördükleri yok.

"Karslılar; yokluk, yoksulluk, açlık, sefalet, işsizlikle karşı karşıyalar"

Karslılar; yokluk, yoksulluk, açlık, sefalet, işsizlikle karşı karşıyalar. Niye? Çünkü Kars bir tarım şehri, emekli şehri, emekçilerin şehri. ve açıkladıkları asgari ücret 22 bin 104 lira. Bu iktidar geldiğinde bir asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu, o asgari ücret şu anda 3-3.5 çeyrek altını zor alıyor. Yarı yarıya asgari ücretliyi yıpratmışlar. Bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadıkları asgari ücrete şimdi 5 bin lira zam yaptılar. 17 bin liranın geçen sene Ocak ayına göre satın alma gücü, 10 bin liranın altına düştü. 7 bin 500 lira asgari ücretlinin kaybı varken, 5 bin lira zam verdiler. Yani ilk kez bir Cumhuriyet hükümeti, asgari ücretlinin cebine para koymak yerine 2 bin 500 lira para aldı. Bunu söylediğimizde 'yapmadık' diyen var mı? Karşımıza çıkıp bunu savunabilen var mı? Yok.

"Bugün bir AK Partili, bir MHP'li çıksın karşıma, desin ki; '14 bin 500 lirayla geçim olabilir'"

Şimdi dün hep birlikte enflasyonu gözledik. Enflasyonu yüzde 1 açıkladı TÜİK. Ne demek TÜİK? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK. Tayyip Bey'i üzmüyor ama sizi üzüyor. Çünkü yüzde 1, normalde aylık enflasyonu hocalar yüzde 3 hesaplamış, TÜİK yüzde 1. Neye tenezzül ediyorlar? O rakama göre emekliye zam verilecek ya, memur emeklisine yüzde 13 değil, yüzde 11 vermek için. İşçi emeklisine yüzde 16 değil yüzde 14 vermek için. Yani emeklinin cebinden para çalmak için yaptıkları bir iş. Bir de en düşük emekli maaşı var. Geçen sene 10 bin lira yaptılar, altı ay isyan ettik. Bu enflasyon ortamında 12 bin 500 lira yapmışlardı. Şimdi bir kez daha kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Kök maaşlara, 'En düşük emekli maaşı şunun altında olamaz' maddesi koyacaklar. Konulmalı. Bizim beklentimiz emekli maaşının en az bir asgari ücret olmasıdır. Bunu söyleyince kimsenin kulağına, gözüne çok gelmesin. Bu hükümetin hemen öncesinde görevi yapan hükümet, o çok kötüledikleri koalisyon hükümeti, Ecevit'in hükümeti. Geldiği gün en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Şu anda 12 bin 500 lira ve Cumhurbaşkanının talimatıyla bunu 14 bin 500 lira yapacaklar. Bugün 14 bin 500 lirayla kim geçinebilir? Bugün bir AK Partili, bir MHP'li çıksın karşıma, desin ki, '14 bin 500 lirayla geçim olabilir.'

"CHP iktidarında en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi olduğu gibi 1.5 asgari ücret olacaktır, söz veriyoruz"

Bugün için Kars'taki ortalama kira 11 bin lira yani ödenen toplam kiraları ev sayısına bölünce 11 bin lira. 14 bin 500 lira maaş vereceksin, 11 bin lira kira olacaksın, 3 bin 500 lirayla geçin diyeceksin. Bu maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan mazallah sokakta kalırsın. Bunun için buradan bir kez daha TBMM'deki bütün partilere sesleniyorum; gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım ve tekrar ediyorum CHP iktidarında en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi olduğu gibi 1.5 asgari ücret olacaktır, söz veriyoruz. Buradan hesap kitap bilen herkese söylüyorum; 'Suriye'yi konuşalım.' Hayır. Emekliyi konuşalım, asgari ücreti konuşalım, geçim sıkıntısını konuşalım, başka konular konuşalım. Gelin Kars'ta bir dolaşın, sokak ne konuşuyor Allah aşkına. Bakın bir kez daha söylüyorum; gerçek enflasyon yüzde 81. TÜİK ite kaka yüzde 44 gösterdi. Siz asgari ücrete yüzde 30, emekliye yüzde 11 ve yüzde 14 zam yapıyorsunuz. Bu maaşlarla asla ve asla geçinmek mümkün değildir. Bir yıl önce beğenmediğimiz 17 bin 2 lira, 5 çeyrek altın alırken bugün 4.5 çeyrek altın alıyor. Yani bir yılda '2 bin 500 lira kayıp' dedim, çeyrek altın hesabıyla da kayıp.

"Kars'ta, Karslılarla kaşar hesabı yaptım, yine 2 bin 500 lira kayıp"

Ama çeyrek altın hesabını beğenmiyor, gel başka bir hesap yapalım sayın Erdoğan. Kars'ta Karslıların şahitliğinde yapalım. Geçen sene asgari ücret 17 bin lirayken Kars kaşarı 220 liraymış. Yani 77 kilo Kars kaşarı alıyormuş. Şimdi verdiğin 22 bin lira Kars kaşarı 320 lira, ocak sonuna kadar artmayıp böyle kalsa 77 kilo alırken 69 kilo alıyor. Yani 8 kilo Kars Kaşarı kayıp. Kars Kaşarı bugün 320 lira mı? Sekiz kilosu 2 bin 500 lira yapıyor. Ben altın hesabı yapınca diyor ki 'Özgür Bey altın hesabı yapıyor, o hesap tutmaz.' Kars'ta, Karslılarla kaşar hesabı yaptım, yine 2 bin 500 lira kayıp. Gel Kars'taki kirayı yapalım. Geçen sene 11 bin lira Kars'ta ortalama kira 11 bin lira bir yılda yüzde 106 zamlanmış 11 bin olmuş. Emekliye 14 bin lira veriyorsun, şimdi 22 bin lira kira ödeyecek.

Öyle bir noktaya geldi ki kira hesabına baktığında Kars'taki durum çok daha berbat bir durumda. O yüzden çok açık ve net bir şekilde buradan Erdoğan'a sesleniyorum ve bütün siyasi parti liderlerine söylüyorum; siyaset tamam masa başında oturulduğu gün olur, salonda konuşulduğu gün olur, Meclis'te konuşulduğu gün olur. Ama gün, halkın arasında karışma günüdür. Gün, sokağa çıkma günüdür. Gün, sokağa kulak verme, 'Millet ne söylüyor?' onu dinleme günüdür. ve bugün eğer ki bu ülke sokakta yokluk, açlık, işsizlik çekiyorsa, her dört gençten üçü çareyi yurt dışında gidip çalışmak olarak görüyorsa, 25 yıl önce çiftçilerin yaş ortalaması 36 iken bugün 58'e çıktıysa, kimse artık hayvancılık yaparak, tarım yaparak bir gelecek görmüyorsa, ama maaşla iş, asgari ücretle iş yoksa, bulunsa da eğer geçim olmuyorsa o zaman sokaktaki ses; değişimin sesidir.

Buradan Karslılara soruyorum, Manisa'dan, yeni yılın ertesi günü memleketimden başladım. Dün Ardahan'da, Posof'ta, Göle'de sordum, buradan soruyorum; adığınız maaşla geçinmek mümkün mü? Bu maaşlarla geçim olur mu? Peki geçim olmazsa? Sayın Erdoğan buradan, Kars'tan sana çağrımızı tekrarlıyoruz; geçim yoksa seçim var. Seçim isteyenler ellerini kaldırsın. Erdoğan bu yaptığının sonunda Kars seçim bekliyor ve şunu söylüyor, 'Geçim yoksa seçim var ve gidiyorsun.' Sana Kars'tan el sallıyoruz. Bu maaşı verene yol veriyoruz. Sizi yolluyoruz. Er ya da geç sandık gelecek. Halkın, emeklinin, emekçinin, Kars'ın iktidarı kurulacak."

CHP Lideri Özgür Özel, kurdele kesiminin ardından yeni il binasını gezerek il örgütüyle bir araya geldi. Ardından partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.