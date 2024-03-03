CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mülakatın kaldırılması sözünü tutmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini hatırlatıyoruz. 2023 KPSS puanlarıyla mülakatsız atama bekleyen öğretmenlerin yanındayız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama bekleyen öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi. Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Mülakatın kaldırılması sözünü tutmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini hatırlatıyoruz. 2023 KPSS puanlarıyla mülakatsız atama bekleyen öğretmenlerin yanındayız."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MEB'e atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini hatırlattı - Son Dakika
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep eden bir şahsı yakaladı. H.A. isimli şahsın cadde üzerindeki park alanlarına araçlarını park eden sürücülerden vale hizmeti verdiği ve ücret aldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Günel, hizmetlerini artırmak için destek istedi.
Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 25-17, 25-14 ve 28-26'lık set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında çıkan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı. Röportaj esnasında Zafer Partisi'nin seçim çadırını eleştiren bir kişinin sözleri tartışmaya neden oldu. Olayın büyümesini engellemek için araya giren vatandaşlar sayesinde kavga önlendi. Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Manchester derbisinde Manchester City, geriden gelip konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Marcus Rashford'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester City, ikinci yarıda Philip Foden'ın 2 golüyle öne geçti. Erling Haaland'ın golüyle skor tayin edildi. Manchester City, puanını 62'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Manchester United ise haftayı 6. sırada tamamladı.
Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçak ile patlatan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17 sıralarında Keykubat Bulvarı Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdurarak olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?