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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu'nu Suikaste Kurban Gidişinin 21. Yılında Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu'nu Suikaste Kurban Gidişinin 21. Yılında Anma Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Aralık 2002 tarihinde öldürülen Necip Hablemitoğlu'nu suikaste kurban gidişinin 21'inci yılında saygıyla anma mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu\'nu Suikaste Kurban Gidişinin 21. Yılında Anma Mesajı Yayınladı
18.12.2023 - 15:48,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Akademisyen ve aydın kimliğiyle günümüze ışık tutmaya devam eden Necip Hablemitoğlu'nu suikaste kurban gidişinin 21'inci yılında saygıyla anıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Aralık 2002 tarihinde öldürülen Necip Hablemitoğlu için anma mesajı yayınladı. Özel'in X hesabından bugün paylaştığı mesaj şöyle:

"Akademisyen ve aydın kimliğiyle günümüze ışık tutmaya devam eden Necip Hablemitoğlu'nu suikaste kurban gidişinin 21'inci yılında saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
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Necip Hablemitoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu'nu Suikaste Kurban Gidişinin 21. Yılında Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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