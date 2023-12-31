CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önceki Genel Başkanları Arayarak Yeni Yıllarını Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; önceki CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı arayarak yeni yıllarını kutladı.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özel; önceki CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak yeni yıllarını kutlarken, sağlıklı ve huzurlu bir 2024 yılı dileklerini iletti.