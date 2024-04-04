CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'ya Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Konferansı'na katılmak üzere gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Konferansı'na katılmak üzere Romanya'nın Başkenti Bükreş'e gidiyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında cumartesi günü Romanya'ya gideceğini açıkladı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, Bükreş'te düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Konferansı'na katılacak. Özel'in programı tek gün sürecek. Özel konferansta konuşma yapmayacak.
Toplantıya, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal'in Genel Başkanı Pedro Sanchez, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve birçok dünya lideri katılacak. Özel'in liderlerle beraber bir fotoğraf vermesi de bekleniyor.
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