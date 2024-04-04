CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'ya Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Konferansı'na katılmak üzere gidiyor

Depremde zarar gören işletmelere 16,7 milyar TL destek sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşetmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB eliyle bugüne kadar 11 ilde 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildiğini açıkladı. Depremden etkilenen işletmelerin yeniden ayağa kalkması için devam eden desteklerin süreceğini belirten Bakan Kacır, KOSGEB'in uluslararası fonlardan sağladığı desteklerin işletmelerin yeniden inşa süreçlerine umut olduğunu vurguladı.