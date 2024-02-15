CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan aktivistin durumunu takip ediyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan aktivistin durumunu takip ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan aktivistin durumunu takip ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatıyla görüşerek durumu hakkında bilgi aldı. Özel, Cezayirlioğlu'nun yargı sürecinin takipçisi olduklarını ve Dezenformasyon Yasası kapsamında cezalandırılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

15.02.2024 13:42  Güncelleme: 13:48
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç'teki maden faciasına ilişkin açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir ile telefonla görüşerek Cezayirlioğlu'nun durumu hakkında bilgi aldı.

Cezayirlioğlu'nun avukatlarına dosyanın gösterilmemesini eleştiren Özel, Sedat Cezayirlioğlu'nun yürek acısıyla söylediği sözlerin Dezenformasyon Yasası kapsamına alınarak cezalandırılmak istenmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Özel, İliç'teki mücadelenin yanında olduklarını iletti.

Kaynak: ANKA

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