CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için Başsağlığı Diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyla şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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