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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında Atatürk tişörtü yasağına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında Atatürk tişörtü yasağına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçında kulüplerin Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin vermeyen yetkililere tepki gösterdi. Özel, kulüplerin maça çıkmama kararını desteklediklerini ve Türkiye'ye bu utancı yaşatanları unutmayacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suudi Arabistan\'daki Süper Kupa maçında Atatürk tişörtü yasağına tepki gösterdi
29.12.2023 - 20:37,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına kulüplerimizin Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi Arabistan yetkilileri izin vermiyor! Kulüplerimizin maça çıkmama kararını destekliyoruz. Türkiye'ye bu utancı yaşatanları da unutmayacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak olan Süper Kupa maçında kulüplerin sahaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin vermeyen yetkililere tepki gösterdi. Özel'in konuyla ilgili bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına kulüplerimizin Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi Arabistan yetkilileri izin vermiyor! Kulüplerimizin maça çıkmama kararını destekliyoruz. Türkiye'ye bu utancı yaşatanları da unutmayacağız."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında Atatürk tişörtü yasağına tepki gösterdi - Son Dakika
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