CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Karne Alan Öğrencilerle Buluştu

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün eğitim öğretim yılının sonunda Tekirdağ'da karnelerini alıp yanımıza gelen öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; dinlenecekleri, keyifle vakit geçirecekleri bir tatil dönemi diliyorum" dedi.

Özgür Özel, Tekirdağ'da karne alan öğrencilerle bir araya geldi. Özel, resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bugün eğitim öğretim yılının sonunda Tekirdağ'da karnelerini alıp yanımıza gelen öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; dinlenecekleri, keyifle vakit geçirecekleri bir tatil dönemi diliyorum."