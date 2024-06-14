(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün eğitim öğretim yılının sonunda Tekirdağ'da karnelerini alıp yanımıza gelen öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; dinlenecekleri, keyifle vakit geçirecekleri bir tatil dönemi diliyorum" dedi.
Özgür Özel, Tekirdağ'da karne alan öğrencilerle bir araya geldi. Özel, resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Bugün eğitim öğretim yılının sonunda Tekirdağ'da karnelerini alıp yanımıza gelen öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; dinlenecekleri, keyifle vakit geçirecekleri bir tatil dönemi diliyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Karne Alan Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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