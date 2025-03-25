CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Mehmet Şimşek, Bu Darbe Girişiminin Aparatlarından Birisidir. Masak'ı Bu Rezalete Alet Etmiştir."

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirilen grup toplantısında, " Mehmet Şimşek, sen bu darbe girişiminin dışında değilsin. Aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa, bundan sonra görevi bitince, Londra'da işe almaya kalkan olursa, hepsine söylüyorum ki, 'üç aydır' var denilen, olmayan, darbe girişimin 10 gün istenen, 2 gün önce gelen MASAK raporu var ya. O MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlıdır, yönettiği kurumdur. Bu rezalete kurumunu alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilecek hiçbir yeri yoktur" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Grup toplantısı İstanbul Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Özel, şunları kaydetti:

"O kadar gaddarlar ki Medya AŞ'den birikmiş yıllık iznini alıp, annesi ile birlikte yurt dışına kardeşinin yanına gidene 'firari' deyip, soruşturmayı duyunca geri dönerken gözaltına alıp, 'firariler ele geçirildi' diye bir kadının fotoğraflarını servis edecek kadar bir algı yönetimine muhtaç bir durumla karşı karşıyalar. Bütün kış ne dinlediniz? 'MASAK'ta rapor var' MASAK raporunda bütün para hareketleri saptanmış. Bütün kış MASAK raporu dinlediniz. MASAK raporunu, Akın Gürlek MASAK'tan ne zaman talep etmiş? 3 Mart. MASAK'ta görevlendirilme, 10 Mart'ta yapılmış. Rapor 17 Mart'ta gelmiş. Yani 19 Mart darbesinden iki gün önce geliyor. Oysa siz aralık, ocak, şubat aylarında MASAK raporu aşağıya, MASAK raporu yukarı. Ama operasyondan iki gün önce geliyor. MASAK raporunda, başkanının imzası var mı? Mali Suçları Araştırma. Yok. Başkan Yardımcıları? Yok. Diğer bir yetkili, yok. Bir uzman yazmıştır, yok. Dört tane uzman yardımcısı, ayrı ayrı dört raporda. Birinde bile uzman imzası yok. Çünkü bu iftiraya ki iftira da değil. Bu olmayan belgeye, savcının bütün suçları dayandırmak için beklediği belgeye imza attıracak bir tane uzman bulamamışlar.

Rapora, uzman yardımcısı, 'Her ne kadar bu rapor, başkanlığımızca düzenlense de erişim sağlanan veriler haliyle yer aldığından, veri sahibi kurumlarca yanlış girişler söz konusu olabileceğine dikkat edilmelidir. Her ne kadar erişim sağlanan veriler, tüm yılları kapsasa da bazılarının atlanmış olabileceği düşünülmelidir. Kesin ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için gerekli bilgiler asıl veri kaynağına başvurularak elde edilebilmektedir' Yani özeti, 'ben bir suç bulamadım. Bir sen bak' demiş. Savcı, MASAK raporundan suç bulmuş. Bir örnek söyleyeceğim. Tamamı bundan ibaret. Ekrem İmamoğlu, 2019'da belediye başkanı seçilir. Seçildikten birkaç ay sonra bir arsa satın alır. MASAK raporunda tapu kayıtlarıyla, banka kayıtları karşılaştırılır. MASAK raporuna göre tapu kaydının yani ödenmesi gereken paranın yüzde 1-2'si gibi bir paranın ödendiği, yani arsanın çok ucuza Ekrem İmamoğlu'na verildiği, bunun da daha çiçeği burnunda belediye başkanının birisinden çok ucuza arsa aldığına göre bunun rüşvet olduğu değerlendirilmiş. Savcı, Ekrem Bey'e soruyor. 'MASAK raporuna göre bu arsayı almışsın. Tapusu burada. Ödediğin para da burada. Çok daha azı. Nerede paranın arasındaki' Ekrem Bey diyor ki 'Olur mu? Ben bunu parayla da almadım. Banka kredisi ile aldım' diyor. Yolluyor avukatları, geliyor tapu doğru, az ödediği para doğru. Az ödediği para kendi hesabından, oturduğu yerden kapora yollamış. Ana parayı kredi çekmiş ve resmi hesabından yollamış. 'Öyle mi? Demek ki kaporayı ana para saymışlar, bunu geçelim' diyor savcı soruşturma sırasında. İşte size MASAK raporu.

"Ekrem Başkan'ı alıp, gözaltına koydular. 26 milyar doları 3 günde yaktılar"

19 Mart darbe girişimi, ekonomiye büyük zarar verdi. 2018'den beri fakirleştirdikleri, seçim kazanmak için dünya kadar 128 milyar doları yakmışlar, enflasyonu fırlatmışlar, sırf tüketici güven endeksi, milletin elinde biraz para olsun, seçime rahat gidelim diye gidip, seçimden sonra rasyonel politikalara dönmüşler, kemerleri sıktırmışlar, milletin anasını ağlatmışlardı ya. Yani rezervler biriksin diye Mehmet Şimşek yurt dışında geçip, Türkiye'ye yabancı para davet diyordu ve Türkiye'de de insanlar 14 bin 500 lira emekli maaşına, 22 bin lira asgari ücrete katlanıyorlardı. Geçen sene 10 bin lira emekli maaşını, temmuzda 12 bin 500 yapmışlardı. Bu ocakta 14 bin 500 yaptılar. Asgari ücret, 17 binden 22 bin oldu. Enflasyon yüzde 80 iken, emekliye yüzde 15, asgari ücretliye yüzde 30 zam yaptılar. Para biriktirdiler. Yurt dışına gidip, dünyayı davet ettiler, rezerv biriktirdiler. Biriktirdikleri toplam rezervin yüzde 60'ını, 48 milyar rezerv biriktirdiler, Ekrem Başkan'ı alıp, gözaltına koydular. 26 milyar doları 3 günde yaktılar. Mehmet Şimşek, 'bu işte masumum' diyor. Mehmet Şimşek, 'Ben uğraşıyorum. İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyor. 'Vallahi istifa edeceğim' diyormuş. Söyleyince de 'görevimin başındayım' diye tweet atıyor.

"Bu Mehmet Şimşek'i dünyadaki bütün ekonomi çevrelerine gerçek yüzünü göstermeyen namerttir"

Mehmet Şimşek, sen bu darbe girişiminin dışında değilsin. Aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa, bundan sonra görevi bitince, Londra'da işe almaya kalkan olursa, hepsine söylüyorum ki, 'üç aydır' var denilen, olmayan, darbe girişimin 10 gün istenen, 2 gün önce gelen MASAK raporu var ya. O MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlıdır, yönettiği kurumdur. Bu rezalete kurumunu alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilecek hiçbir yeri yoktur. Dünya bunu böyle tanısın. Dünya, Mehmet Şimşek'i bir ülkenin ekonomisini, bir kişinin korkuları için feda edebilecek yalancı bir davaya, yalan rapor ürettiren kurumun başında bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten, bu işleri gerçekten bilen birinden saymasın. Yarın şirketin başına oturtursun, birinden korkar, birinden talimat alır, seni de her yeri de yakar. Mehmet Şimşek'in itibarı, bundan sonra yerin dibindedir. Mehmet Şimşek'in bu yaptıklarını, MASAK'ın yaptıklarını, bütün dünya Ekrem İmamoğlu'na yapılan siyasi darbeyi konuşuyor. Dünyanın bütün televizyonları sırada. Dün anlattım CNN International'a, bugün BBC'ye teker teker anlatacağım bütün dünyaya. Ekonomistlerden, dünyada sözü geçen bilim insanlarından kanıt kanıtlı, makale makale alıp, bu Mehmet Şimşek'i dünyadaki bütün ekonomi çevrelerine gerçek yüzünü göstermeyen namerttir."

(SÜRECEK)