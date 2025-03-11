CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Önümüzdeki Seçim Bir Anlamda Referandumdur. O Sandığı Bekliyor Millet" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Önümüzdeki Seçim Bir Anlamda Referandumdur. O Sandığı Bekliyor Millet"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki seçim bir anlamda referandumdur. Ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetlere doğru yürüyüp yakalayıp geçeceğiz zenginleşeceğiz ve demokratikleşeceğiz ya da son Cumhurbaşkanının götürdüğü tarafa gidip hep birlikte perişan olacağız. O sandığı bekliyor millet" dedi.

11.03.2025 15:59  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki seçim bir anlamda referandumdur. ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetlere doğru yürüyüp yakalayıp geçeceğiz zenginleşeceğiz ve demokratikleşeceğiz ya da son Cumhurbaşkanının götürdüğü tarafa gidip hep birlikte perişan olacağız. O sandığı bekliyor millet" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Konya'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Rana bebek ve Eruzum'da 10 yaşındaki Murat'ı anarak sözlerine başlayan Özel, "Normalde bu iki olay CHP'li belediyelerde olsa ve bu aşamada bir şey söylemeye kalksak siyasetin girdabı içinde kaybolur, savrulur bir yere gider. AK Partili belediyeleri suçlamadan söylüyorum; belediye hangi belediye olursa olsun bu yasa yürürlükte olduktan sonra ve bu şekilde uygulandıktan sonra bu tip durumların olması kaçınılmaz. Çünkü getirdikleri yasa ilk haliyle al, götür, öldürdü. Bu öldür kısmına bu memlekette kalbi olan kimse razı gelmeyeceği için hem muhalefetten hem iktidardan gelen duyarlı sesler öldür kısmını kaldırdı. Al, götür ne yaparsan yap aslında bir yandan zımnen ne yapacağını biliyorsunuz. Sessiz sedasız ortadan kaldır. Bu yasa al, götür ve ne yaparsan yap dediği için hem de bu kadar büyük ekonomik kriz varken hele hele bizim belediyeler özel olarak silkeleniyorken, çok sayıda hayvan barınağı lazımken bunun önünde engel. Bir sürü imkansızlık yaratıyor. Barınaklar doluyor, kısırlaştırma yapılan köpek bırakılamıyor ve yeni kısırlaştırma için köpekler toplanamıyor ve sokaktaki popülasyon artıyor" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum; AYM'nin iptal etmesini beklemeyin"

"Geçen hafta hem veteriner hekimlerinin meslek örgütüyle hem o meslek örgütü kurulmadan önce kurulmuş Veteriner Hekimleri Derneği'yle bu konuları konuştuk. Bu yasa çıktıktan beri kısırlaştırma yüzde 30'a düştü. Çünkü yer yok. Aldığın sırada kuduz aşısı yapıyordun yapamıyorsun kuduz tehlikesi var ormana temas eden her yerlerde. Diğer aşılar yapılmıyor havyan sağlığı halk sağlığı tehdit altında. Buradan Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum; AYM'nin iptal etmesini beklemeyin. Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini en önemlisi veteriner hekimleri bu işin uzmanlarını, Türkiye'deki başarılı kısırlaştırma işleri sahiplendirme projelerini başarmış yerel yöneticileri hangi partide varsa çağıralım, Meclis'te şu yasayı düzeltelim. Çünkü bu yasa ne hayvana sağlık, huzur ne insana sağlık, huzur verecek bir yasa değildir. Tutulacak bir tarafı yoktur. Bu konuda çağrımızı yeni kayıplar olmadan, yeni Rana bebekler ölmeden iktidara bir kez daha hatırlatıyorum."

"Kalemin sahibi de Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil"

Özel, Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Diğer bir konu Kartalkaya. Bugün 49'uncu gün. İlk gün de oradaydık her hafta da burada konuştuk. 40 günde üç kez gittim Bolu'ya. Yedi bilirkişi görevlendirildi. Üç gün içinde rapor istendi. Gece gündüz çalışıp rapor yazdılar. Teslim edince Başsavcı almadı. Ankara'dan baskı geliyor; 'O rapora bir bakın.' Raporda Turizm Bakanlığı 'Sorumlu' diyor, 'Bolu Belediyesi sorumsuz' diyor. 'Buradan Bakanlığı çıkarın Bolu Belediyesi yazın.' 'Efendim kanunda yeri yok. Bolu Belediyesi'nin yetkisi yok. Bolu Belediyesi yıllarca AK Parti'deyken yapılmamış. Görev alanının dışında başka ilçede bu belediye.' 'Hayır bunu böyle yazmazsanız azlinizi isteyin.' Azilnameleri geçen hafta gösterdim. Halen dört başı mamur yazılmış bilirkişi raporu yok. Mutlaka bir rapor çıkacak ama artık o raporda yazanlara bir önceki raporun, ortadan kalkan raporun, dört başı mamur yazılmış o raporu işlerine gelmediği için siyaseten reddedenler ne diyecekler hep beraber göreceğiz ama 36'sı çocuk 78 canımızın hesabını sormaya, bu meselenin peşini bırakmamaya devam edeceğiz. Sayın Ali Yerlikaya'ya söylüyorum; 10 gün bana süre verin dedi. Kendi talep ettiği sürenin üzerinden 39 gün geçti. Sus pus bir kenarda oturuyor. Çünkü onu atayan dolma kalemin mürekkebiyle suçluyu atayan dolma kalemin mürekkebi aynı, kalemin sahibi de Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil."

"CHP'nin ortaya koydu hattın ne kadar kıymetlendirildiğini gördüğümüz ziyaretler yaptık"

Özel, geçen hafta Brüksel'i ziyaret ettiklerini belirterek, " Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize giden yolda ilişkilerimizi kuvvetlendiren, CHP'nin Avrupa tarafından ne kadar önemsendiğini ve CHP'nin ortaya koyduğu hattın ne kadar kıymetlendirildiğini gördüğümüz ziyaretler yaptık. Onlara şunu hatırlattım; NATO'nun en büyük ordusu bir anda başkanı o ordunun savrulunca, olur olmaz şeyler yapınca, bu kaygıları yaratınca demiyor musunuz; 'Keşke NATO'nun en büyük ikinci ordusu tam üyemiz olsaydı' diye. Karşılıklı hatalar yaptık. Elbette Türkiye'nin Kopenhag Kriterlerini yerine getirmediği bir noktada tam üye olmasını kimse bekleyemez. Hatanın büyüğü Türkiye'nin değil Türkiye'yi 22 yıldır yöneten bu hükümetin. Ama Avrupa Birliği de hatalar yaptı. Onları da anımsattık. ve dedik ki; Türkiye'yi Trump'a, Putin'e, çağdaş dünyanın dışına itmeyin. Türkiye'yi kapsayın. Dedik ki; Türkiye'yi dinleyin" diye konuştu. Özel, şunları kaydetti:

"77 ülkeden 89 parti imza attı"

"Türkiye'yi demokrasi zemininde müzakere edilecek bir ülke olmaya davet edin. Doğru yolun bu olduğunu karşılıklı mutabakatlarla ifade ettik. Deniyor ki; Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var ama keşke demokratik standartları sağlasa. Avrupa Parlamentosu'nda her adımda karşımıza terk edilen Kopenhag Kriterleri çıkıyor. Hani Tayyip Bey diyordu 'Gerekirse Kopenhag Kriterlerini alır Ankara kriterleri yapar, kendi sürecimizi kendimiz tamamlarız.' Birisini yaptınız mı?

Türkiye'nin bütün gençlerine hatırlatıyorum vize sorunu çeken bütün geçenlere, iş insanlarına, hastalara, akademisyenlere herkese; CHP'nin ortaya koyduğu bu perspektif yani iktidar olduğumuzda ışık hızıyla Kopenhag Kriterlerini hayata geçireceğiz dediğimizin altına 77 ülkeden 89 pekçoğu da ülkelerinde iktidarda olan sosyal demokrat partiler, sosyalist partiler imza attı. Diyorlar ki; 'CHP'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini destekliyoruz.' Önümüzdeki seçim bir anlamda referandumdur. ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetlere doğru yürüyüp yakalayıp geçeceğiz zenginleşeceğiz ve demokratikleşeceğiz yada son Cumhurbaşkanının götürdüğü tarafa gidip hep birlikte perişan olacağız. O sandığı bekliyor millet."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: 'Önümüzdeki Seçim Bir Anlamda Referandumdur. O Sandığı Bekliyor Millet' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi

15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
22:11 Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
22:03 DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
21:51 Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
21:48 Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
21:26 Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 16:02:29. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Önümüzdeki Seçim Bir Anlamda Referandumdur. O Sandığı Bekliyor Millet" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.