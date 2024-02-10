CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir Görevinden İstifa Etti

CHP Hakkari il Başkanı Nazım Demir, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Demir, yaptığı yazılı açıklamada 5 aylık süreçte partisinden ne bir milletvekilinin nede bir parti meclisinin bölgeye gelmediğini belirterek, "CHP Hakkari il Başkanlığı görevini 2019 Kasım ayında devraldım. Üye sayımız 350'lerdeyken 2 bin 700'lere taşıdık. Üyesi olmayan mahalle, köy bırakmadık. Oy sayımızı da aynı şekilde bin 500'lerden 11 bine taşıdık. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 72 oy oranıyla Türkiye genelindeki oy artışında ilk 3'te yer aldık. 2023 genel seçimleri akabinde bir kurultay süreci yaşadık. Değişim vaadiyle gelen yönetimin bölgemize olan bakış açısı ve politika yetersizliği nedeniyle partimizi daha ileride taşımamıza imkan vermiyor. 5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz. Partimizi daha ileriye taşıyamayacağımızdan dolayı CHP Hakkari İl Başkanlığından istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
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Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
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