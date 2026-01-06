CHP İstanbul 38. İl Kongresi Davası... Eski Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş: Savcı İfademi Yanlış Şekilde Tutanağa Geçirmiş Olabilir

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Çelik'in kazandığı İstanbul İl Kongresi'yle ilgili davanın ilk duruşması tamamlandı. Başka bir dosyadan tutuklu sanık eski Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş savunmasında, "Rıza Bey ve İnan Bey'in bu olayla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını, savcılıkta ifade verirken özellikle vurguladım. Aynı şekilde, İl Başkanı Sayın Özgür Çelik'in de bu sürecin içinde olmadığı kanaatindeyim. Bu zamanlarda itirafçı olanlar tahliye oluyor. Ben onurlu bir insanım, kimseye iftira atmam, cezaevindeyim. İfadem alınırken ben kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim, savcı ifademi yanlış şekilde tutanağa geçirmiş olabilir" dedi. Davanın bir sonraki duruşması 9 Haziran Salı günü yapılacak.

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Çelik'in kazandığı İstanbul İl Kongresi'nde Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'oylamaya hile karıştırma' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 2 no'lu duruşma salonunda yapıldı.

Duruşmaya; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekilleri Ali Gökçek, Umut Akdoğan, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP PM üyesi Tolga Sağ, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın ailesi, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Cebi, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, çok sayıda ilçe başkanı, belediye meclis üyesi ve yurttaş katıldı.

Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve İnan Güney alkışlarla karşılandı

Dava konusu il kongresinden sonra yapılan iki kongreyi de büyük çoğunlukla kazan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma salonu önünde alkışlarla karşılandı. Jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney salona alkışlar eşliğinde girdi. İzleyiciler, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak hukuk adalet", "Beşiktaş'ın rızası Rıza Akpolat" ve "İnan başkan onurumuzdur" sloganları attı. Güvenlik görevlileri ise sık sık izleyicileri uyardı. Özgür Çelik, hemen arkasındaki sanık sandalyesine oturtulan Rıza Akpolat ve İnan Güney ile kucaklaştı ve ardından sohbet etti. İnan Güney, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'in sanık sandalyesinde hazır bulunduğu duruşma, iddianame kabul kararının okunması ile başladı. Ardından kimlik tespitine geçildi.

Derhal beraat talebi reddedildi

Hakim, kimlik tespiti sırasında "Özgür Çelik kim?" dedi. Sanıklardan Niyazi Güner "İl başkanımız" deyince salon alkışladı. CHP avukatlarından Çağlar Çağlayan, derhal beraat talebinde bulundu. Çağlayan, "Sanık sıfatı olmayan kişiler de burada sanık olarak yer almakta. Kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen birçok kişi ile ilgili iddialar iddianame içinde" dedi. Duruşmanın Silivri'de yapılmasına dair eleştirilerini dile getirdi.

Savcılık, derhal beraat talebinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi, hakim de savcı görüşüne uyarak talebi reddetti. Dosyada delil olarak yer alan ses kaydının duruşma salonunda dinlenilmesinden önce Niyazi Güner'in avukatı Rıza Koçak, delilin hukuka aykırı olarak elde edildiğini belirterek dosyadan çıkarılmasını talep etti. Hakim; talebi reddetti, yaklaşık 3 dakikalık bir kaydı salonda dinlendi.

İlk olarak İnan Güney'in savunması alındı. Ardından Niyazi Güner, İnan Güney, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat dinlendi. Duruşmaya bir saat ara verildi.

Aranın ardından başka bir dosyadan tutuklu Beykoz Belediyesi Özel Kalemi Veli Gümüş'ün savunması alındı. Gümüş, savunmasında şunları söyledi:

"Ben, Veli Gümüş olarak; çocukluğumdan bugüne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin küçük-büyük ayırt etmeksizin her türlü faaliyetinde aktif olarak yer aldım. Belirli idealler doğrultusunda sürdürdüğüm siyasi yolculuğum, hizmet noktasında doğrudan ya da dolaylı biçimde çok eskiye dayanmaktadır.

Halihazırda, hakkımda herhangi bir somut delil ya da ilgim bulunmamasına rağmen; yalnızca 90 günlük devlet memuru olmama karşın, 300 günü aşkın süredir cezaevi'nde tutuklu bulunmaktayım. Ne yazık ki bizler burada, görevimizi tüm benliğimizle ve kendimizi adayarak hakkıyla yerine getirmeye çalışmış olmamıza rağmen; kandırılmalara ve kumpaslara kurban edilmenin bedelini ödüyoruz. Gece gündüz demeden verilen tüm emeklere karşı bu durum, açık bir vefasızlıktır.

Vermiş olduğum tüm ifadeleri samimiyetle verdim. Ne yüzümü yere eğdirecek, ne bana güvenenlerin güvenini boşa çıkaracak, ne de başkasının hakkına girecek bir söz söyledim ya da bir eylemde bulundum. Nitekim kayıtlar incelendiğinde, Cemal Canpolat'ın listesinde yer aldığım açıkça görülmektedir. Bu nedenle, Cemal Canpolat'ın listesindeyken Özgür Çelik'in kazanması için herhangi bir iş ya da işleme dahil olmam, hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır.

Aksine, yıllardır destek verdiğim Cemal Canpolat'ın kazanması için elimden geleni yapmam ya da onun kazanmasını engellemeye çalışanlara karşı durmam beklenir. Mevcut durumda da bu olağan akışı bozacak herhangi bir sözüm ya da eylemim bulunmamaktadır.

Söz konusu ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, durumun önüne geçilmesi amacıyla dönemin Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan'ın yanına Uğur Gökdemir ile birlikte gittik. Uğur Gökdemir, elinde bulunan ses kaydını teslim etti ve gerekli yerlere ulaştırılacağını, işlemlerin yapılacağını beyan etti. Kayıt teslim edildikten sonra, Uğur Gökdemir söz konusu ses kaydını telefonundan sildi.

Ancak sürecin devamında, Cemal Canpolat'ın listesine alınmaması nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının etkisiyle hareket ederek Fahrettin Çırak ile iletişime geçmiş ve kendisine sunulan teklifleri kabul etmeyi tercih etmiştir. Benim beyanlarım, defaatle ifade ettiğim üzere samimidir ve bütünüyle bu gidişata yönelik tepkilerden ibarettir. Görmezden gelinmeye, dışlanmaya ve hiçe sayılmaya karşı verilen bir reaksiyondur.

Ne yaptıysam, ne söylediysem; hepsi Atatürk'ün büyük emeklerle bugünlere gelmiş partisinde, insanların duygularının artık daha fazla heba edilmemesi adına taşıdığım vefa borcunun bir gereği olarak yapılmıştır.

"Dosyada adı geçen Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat bu konunun içinde değil"

Bu sürecin buraya gelmesi ise Emirhan Akçadağ isimli kişinin başka bir dosyada vermiş olduğu ifadeyle olmuştur. Emirhan Akçadağ, koğuşta benimle bu konuyu konuştuğunu iddia etmiştir. Ancak ben Emirhan Akçadağ ile böyle bir konuşma yapmadım; kendisini tanımam. Tutuklanarak cezaevine gelmiştir; itirafçı mıdır, iftiracı mıdır, bunu değerlendirmek benim görevim değildir.

Konu yargıya intikal etmiş, soruşturma savcısı ifademi almıştır. Ben de giderek ifademi verdim. Söz konusu ses kaydında yer alan kişiler sırasıyla; birinci şahıs Uğur Gökdemir, ikinci şahıs ben, üçüncü şahıs Murat Demir ve son şahıs Fahrettin Çırak'tır.

Dosyada adı geçen İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın bu konunun içinde ya da dışında olmadığını, vermiş olduğum samimi ifademde açıkça belirttim. Rıza Bey ve İnan Bey'in bu olayla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını, ifade verirken özellikle vurguladım. Aynı şekilde, İl Başkanı Sayın Özgür Çelik'in de bu sürecin içinde olmadığı kanaatindeyim. Fahrettin Çırak, bu kişilerin isimlerini kullanarak sürece dahil olmuştur.

Oyların tamamını alarak seçilen İl Başkanı Sayın Özgür Çelik'in, şahsıma özgürlük temennilerinde bulunması nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. İnan Güney ve Rıza Akpolat başkanlara da özgürlüklerine ve ailelerine en kısa sürede kavuşmalarını diliyorum."

"Veli Gümüş, bana kırgın olduğu için iftira atıyor"

Tutuksuz yargılanan sanık eski Beykoz Belediye Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün kendisine iftira attığını ileri sürerek, şöyle savunma yaptı:

"Ben, Veli Gümüş ile 2023 yılında samimi olmaya başladım. Aramızda bir kırgınlık vardır; bu nedenle bana iftiralar attığını düşünüyorum. 2023 yılında siyasete başladığım dönemde, Mahir Taştan ekibiyle birlikte mahalleme geldi. O zaman ilçe başkanıydı. İki aday vardı. Aydın Düzgün o dönem diğer adaydı, Mahir Taştan da adaylardan biriydi. Ben, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle kayyum atanmış bir kişiyi desteklemek istemedim. Parti üyesiydim ve Mahir Taştan'ı destekledim. İşleri Veli Gümüş yürütüyordu.

Veli Gümüş bir gün beni aradı ve 'Müsait misin, bir yere gideceğiz, seni biriyle tanıştıracağım' dedi. Kabul ettim. Birlikte Beşiktaş'ta bir tercümanlık ofisine gittik ve Murat D. ile tanıştık. Bir süre sonra Fahrettin Çırak geldi. Ben Fahrettin Çırak'ı da Murat D.'yi de o saate kadar tanımıyordum. Fahrettin Çırak, 'Mecidiyeköyspor Kulübü Başkanıyım' dedi. Özgür Çelik başkanımın da dediği gibi, Giresun'un yaylalarını dahi konuştuk. Bunun dışında herhangi bir konu konuşulmadı. Ses kaydını ben almadım. Ses kaydından haberim yoktu.

"Seslerin kayda alındığına dair hiçbir bilgim yoktu. Ses kaydına dışarıdan müdahalede bulunulmuştur"

Ben Fahrettin Çırak'ı tanımıyorum. Ben bir iş insanının yanında şofördüm. Çağlayan'dan dönerken Beşiktaş'tan geçilir. Yılda yaklaşık 60 kez bu güzergahtan geçtim. İş insanı Zorlu'ya yemeğe giderdi, ben de Beşiktaş'ın ara sokaklarına park ederdim. Mahir Taştan ile benim aramdaki köprü Veli'ydi. Normalde her işi yapan Veli'ydi. Beni CHP'de kimle tanıştırdıysa Veli tanıştırdı. Veli, bana Beşiktaş'a giderken 'Ben il başkan yardımcısı olacağım, güçlü olacağız' dedi. Veli Gümüş, Cemal Canpolat'ın kazanacağına o kadar emindi ki kaybedeceği bir seçime girmezdi. Bana karşı duyduğu duygusal kırgınlık nedeniyle Veli Gümüş bana iftira atmıştır. Seslerin kayda alındığına dair hiçbir bilgim yoktu. Ses kaydına dışarıdan müdahalede bulunulmuştur."

Bir sonraki duruşma 9 Haziran'da

Daha sonra sanık avukatlarının beyanları alındı. Duruşmaya verilen aradan sonra tekrar salona getirilen Rıza Akpolat ve İnan Güney alkışlarla karşılandı. İnan Güney'in kızı ise babası sanık sandalyesine oturtulmadan önce sıkıca sarıldı.

Ara kararı açıklayan hakim, savunması alınmayan sanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verildiğini belirtirek, bir sonraki duruşmanın 9 Haziran Salı günü yapılacağını kaydetti.