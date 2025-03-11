CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İfade Verdi: "Mesaimin Çoğunu Adliye, Emniyet Önünde Geçiriyorum. CHP'li Olmanın da Suç Olduğu Günlerden Geçiyoruz"

Haber: Çağatan AKYOL-Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verirken Çağlayan'daki adliye önünde yaşanan gerilim nedeniyle ifade verdi. Çelik ifadesinde, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun adliye çıkışı basın açıklaması yapması engellenmeye çalışılmıştır. Asıl bu durum kanuna aykırıdır. Demokratik rejimlerde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı korunur, otokrat rejimlerde engellenir. Ne yazık ki ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü kanununa aykırı başka uygulamalar da gerçekleşmektedir. Bugün ülkemizde ister siyasi parti genel başkanı olsun, ister sokak röportajı yapan bir vatandaş olsun; en ufak eleştirinin bile sonu cezaevinde ya da adliye koridorlarında bitiyor ise ifade hürriyeti askıya alınmış demektir. Bu uygulamalar sebebiyle Türkiye'nin birinci partisinin İstanbul İl Başkanı olarak siyasi sebeplerle yürütülen soruşturmalar yüzünden mesaimin çoğunu adliye, emniyet önünde geçirmek zorunda kalıyorum. Bugün de hayatımda ilk defa savcı karşısında ifade veriyorum. CHP'li olmanın da suç olduğu günlerden geçiyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verirken çok sayıda CHP'li ve yurttaş, adliye önünde buluşmuştu. Biber gazı ve TOMA ile engellenen topluluk ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan olaylara ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Çelik, ifadesinde "Hakkımdaki suçlamayı anladım. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Çelik'in ifadesinde şu bilgilerin yer aldığı öğrenildi:

"31 Ocak 2025 Cuma günü Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne davet edildi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 28 Ocak 2025 tarihinde Meclis kürsüsünden 'İfadeye çağrılan Ekrem İmamoğlu değildir, demokrasi ve adalet isteyen herkes, eşitlik isteyen herkes. Ekrem İmamoğlu partimizin üyesidir, ifadeye çağrılan Cumhuriyet Halk Partililerin hepsidir. İfadeye çağrılan İstanbul ittifakıdır. İstanbul'da sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar ifadeye çağrılmıştır. Cuma günü ifadeye çağrılan herkese gidin o ifadeyi verin diyorum' demiştir. Biz de CHP İstanbul örgütü olarak belediye başkanımıza destek olmak için Çağlayan'daki basın açıklamasına gittik. Çağlayan'da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki bir alanda yani metro girişinde toplandık. İfadenin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş basın açıklaması yapacaktı. Toplanma alanına yüzbinlerce insan geldiğinden basın açıklamasının duyulması için milletvekillerimiz ses aracı alana getirmek istediler. Bu ses aracının önüne TOMA çekilmek suretiyle alana aracın gelmesi engellendi. Bunun üzerine yetkili kolluk güçleriyle TOMA'nın kaldırılarak alana ses sisteminin gelmesi için müzakere ettik. TOMA ile yolun kapatılmasının kanunsuz emir olduğunu, bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını, basın açıklamasını engellemenin hukuka aykırı olduğunu anlatmaya çalıştık.

"Kolluk güçleriyle müzakere ettik"

Müzakere sonuç vermeyince alana bir yükselti kurularak portatif ses düzeni ile basın açıklamasının gerçekleşmesi için yine kolluk güçleriyle müzakere ettik. Bu müzakere de sonuç vermeyince önüne TOMA çekilen, milletvekillerimizin içinde bulunduğu otobüse doğru yürüdük. Yürürken polis memurlarına karşı bir mukavemetimiz, fiili bir hareketimiz olmadı. Görüntülerden bu hususlar açıkça anlaşılmaktadır. Zaten etrafımı vatandaş sardığı için polis ile birebir bir temasın olması da mümkün değildir. Yürüyüşümü sürdürdüm ve otobüse ulaştım. Ben otobüse ulaştıktan sonra otobüs üzerinden kolluk güçlerine vatandaşın önünü açmaları gerektiğini, vatandaşa da polisle karşı karşıya gelmemeleri gerektiğini anons ettim. Kolluk kuvvetleri 'Herhangi bir dağılın anonsu yapmadan' basın açıklamasına gelen insanları dağıtmak için biber gazı sıktığından herkes bir yere savruldu. Sonrasında insanlar otobüsün etrafına geldiler. Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu herkesin duyacağı şekilde ifadelerde, açıklamalarda bulundu. İsnat edilen eylem anayasanın 34'üncü maddesinde belirtilen herkesin önceden izin almaksızın barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Anayasa ile güvence altına alınmış bir hakkın barışçıl olarak kullanılmasının engellenmesi anayasamıza, demokratik teamüllere aykırıdır. Bildirim şartının yerine getirilmemesinin tek başına barışçıl gösteri hakkının sınırlanmasına gerekçe olmayacağı da açıktır. Kaldı ki, basın açıklamaları için bildirim, izin şartı da bulunmamaktadır.

"Hayatımda ilk defa savcı karşısında ifade veriyorum"

31 Ocak 2025 günü İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun adliye çıkışı basın açıklaması yapması engellenmeye çalışılmıştır. Asıl bu durum kanuna aykırıdır. Demokratik rejimlerde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı korunur, otokrat rejimlerde engellenir. Ne yazık ki ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü kanununa aykırı başka uygulamalar da gerçekleşmektedir. Bugün ülkemizde ister siyasi parti genel başkanı olsun, ister sokak röportajı yapan bir vatandaş olsun; en ufak eleştirinin bile sonu cezaevinde ya da adliye koridorlarında bitiyor ise ifade hürriyeti askıya alınmış demektir. Bu uygulamalar sebebiyle Türkiye'nin birinci partisinin İstanbul İl Başkanı olarak siyasi sebeplerle yürütülen soruşturmalar yüzünden mesaimin çoğunu adliye, emniyet önünde geçirmek zorunda kalıyorum. Bugün de hayatımda ilk defa savcı karşısında ifade veriyorum. CHP'li olmanın da suç olduğu günlerden geçiyoruz. Bu durum güzel ülkemizin içinde bulunduğu adalet krizinin sonucudur. Vatandaşın ekonomik krizden sonra en büyük problemi adalettir. Bir örnek vereyim. İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı zulüm ve katliam için tepkimizi dile getirmek istedik. Bizden önce aynı konu ile ilgili aynı yerde iktidarın desteklediği gruplara Galata Köprüsü'nde izin verilirken bize izin verilmedi. Biz de Eminönü Meydanında İsrail'i protesto ettik. İşine geldiğinde Filistin davasından siyasi rant devşirenlerin Filistinlilerin sürgün planlarına sessiz kalmalarına bizim ses çıkartmamıza izin vermediler. Oysa her yeni yılda Galata Köprüsü'nde toplanıp Filistin davasından siyasi rant devşirdiler. Aynı yerde bir miting birisine serbest birisine yasak oluyorsa orada adaletten, eşitlikten söz etmek mümkün müdür?

"Dünün doğrusu bugünün yanlışı olur"

Hukuk; kişiye, siyasi düşünceye göre farklı uygulanır bir şey değildir. Artık olay, bırakın farklı düşünceye, eleştiriye tahammül etmeyi, benimle benzer düşünse bile benden başka kimsenin konuşmasını, sesini duyurmasını istemiyorum boyutuna gelmiştir. Bu topraklarda siyasi konjonktür çok hızlı değişir, iktidarlar gider gelir, dünün makbulü bugünün istenmeyeni olur. Dünün doğrusu bugünün yanlışı olur. Algı oyunlarına yargıyı alet etmek, aynı olayı, birisi için suç diğeri için serbest kılmak, yargının itibarına zarar verir, yargıya olan güveni azaltır. Bu, toplumsal barışa da zarar verir, ekonomiye de zarar verir, demokrasiye de zarar verir. Bu zararı ortadan kaldırmak her sorunu çözmekten daha güçtür. Bu yönüyle bizim mücadelemiz refah içinde, toplumsal barışı sağlanmış, adil ve demokratik bir Türkiye iken aynı zamanda yargının tarafsız ve bağımsız hale gelerek hak ettiği güveni kazanmasının da mücadelesidir. Siyasetçiler, partiler sınavını sandıkta verir. Sınava tek kişinin girebilmesi için birinin ayağına çelme takılıp düşürülüyorsa, diğerinin kolları bağlanıyorsa, diğerinin gözleri kapatılıyorsa, diğerinin kalemi, silgisi elinden alınıyorsa o sınav usulen yapılmış bir sınav olur; o sınavı kazananda kimsenin gözünde kazanmış sayılmaz. Çağlayan Adliyesi'nde 'Böyle bir sınav olmaz' dedik. 'Ekrem İmamoğlu'na açılan davalarla önümüzdeki siyasi süreç dizayn edilmek isteniyor' dedik. Demeye de devam edeceğiz."