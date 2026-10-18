CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Mehmet Ali Yüksel göreve başladı

(İSTANBUL) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP'nin içine düştüğü bu cendereden çıkması konusunda İstanbul'dan başlayarak büyük özverilerde bulunan, büyük çabalar harcayan hem Sayın Gürsel Tekin'i hem Çağrı Heyeti'nin diğer üyelerini kutlamak istiyorum, tebrik etmek istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zorlu bir görevdi ve bu zorlu görevi başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Bunun sonucu olarak da aynı zamanda biliyorsunuz Gürsel Bey genel merkeze görevlendirildi. Onun yerine de, onun bıraktığı boşluğa da biliyorsunuz Mehmet Ali Bey atanmış oldu" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'da düzenlenen başkanlık değişim törenine katıldı. Sarı, burada ANKA Haber Ajansı'nın sorularına yanıt verdi.

CHP'li Sarı, "CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda uzun süreli bir mahkeme tedbiri vardı. Bugün de burada bir atama gerçekleşti. Mehmet Ali Yüksel görevine başlayacak. Buradaki sürece ilişkin neler söylersiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İstanbul için yeni bir başlangıç bugün. Biliyorsunuz tam kongre süreçlerimizin içinde olduğu bir zamanda devir teslim töreni oldu. Her şeyden önce geçmişte bu görevi başarılı bir biçimde, mahkemeye kararıyla da olsa yürüten, CHP'nin içine düştüğü bu cendereden çıkması konusunda İstanbul'dan başlayarak büyük özverilerde bulunan, büyük çabalar harcayan hem Sayın Gürsel Tekin'i hem Çağrı Heyeti'nin diğer üyelerini kutlamak istiyorum, tebrik etmek istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zorlu bir görevdi ve bu zorlu görevi başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Bunun sonucu olarak da Gürsel Bey genel merkeze görevlendirildi. Genel Başkan'ın danışmanı, koordinatörü olarak sadece İstanbul'la ilgili değil, Türkiye'ye ilişkin bütün süreçleri yönetmek üzere, oralarda katkı sağlamak üzere, buradaki bilgi ve deneyimlerinden faydalandırılmak üzere genel merkeze görevlendirildi. Onun yerine de Mehmet Ali Bey atanmış oldu.

"İSTANBUL İL BAŞKANI BİZİM AÇIMIZDAN SON DERECE ÖNEMLİ"

Esasen Mehmet Ali Bey'in atanması bir ay önceki bir süreçte, MYK kararıyla bu süreç gerçekleşmişti. Ancak kendisine tebliğ için bir miktar beklemek durumunda kaldık. O da tebliğ edilmiş oldu ve böylece göreve başlamış oldu. İstanbul çok önemli bir şehir, bizim parti olarak da çok önemsediğimiz bir şehir. CHP üyelerinin neredeyse beşte biri İstanbul'da, Finans Kapital İstanbul'da, küresel entegrasyon İstanbul'da. Belediyelerimiz var, güçlü bir yerel yönetim geleneği var İstanbul'da. Entelektüel insan kapasitesi İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul İl Başkanı bizim açımızdan son derece önemlidir. Mehmet Ali Bey de bu görevi üstlendi, kongre süreçleri için de üstlendi.

"28 EKİM'DE ÜYELERİMİZ ASKIYA ÇIKACAK"

28 Ekim'de üyelerimiz askıya çıkacak. 11 Kasım itibariyle de mahalle seçilmelerimiz başlayacak. En geç 14 Şubat'ta biz İstanbul İl Kongremizi yapmış olacağız. Bu kez görevlendirilmiş değil, kongreyle seçilmiş CHP üyelerinden delegelerine kadar, ilçe başkanlarına kadar aşağıdan yukarıya doğru bir hiyerarşiyle onay alarak yeni başkanımızı belirlemiş olacağız. Bu süreci de Mehmet Ali Bey yönetecek. Kendisine de hayırlı uğurlu olsun diliyoruz, başarılar diliyoruz. Biz CHP Genel Merkezi olarak bu süreçleri takip edeceğiz. Ben de aynı zamanda İstanbul üyesi olarak, İstanbul Maltepe üyesi olarak, uzunca yıllarda siyaseti İstanbul'da yapmış olan biri olarak da ayrıca çok yakından bu süreci takip edeceğim."

"İSTANBUL İÇİN İYİ, YENİ, TAZE BİR BAŞLANGIÇ OLMASINI DİLİYORUM"

Sarı, "Bugün burada partililer de bir araya geldi. Kalabalık olduğunu görüyoruz Mehmet Ali Bey göreve başlarken. Buna dair neler söylersiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Evet kalabalık, dışarıda bir platform kuruldu. Dolayısıyla Mehmet Ali Bey burada bir basın açıklaması yapacak. Tabii hava biraz yağmurlu ama yağmura rağmen İstanbul'un her yerinden arkadaşlar geldi. Hatta içeride bazı sohbetlerde gördük ki Türkiye'nin başka yerlerinden gelen arkadaşlar da var. Sadece İstanbul'dan gelen arkadaşlar yok. Dışarıdaki platformda kalabalık, coşkulu bir basın açıklaması yapılacak. Aslında bu bir basın toplantısı değil, basın açıklaması. Ama içeride de yine medya mensupları ile galiba bir oturup bir çay, kahve değerlendirme ortamı olacak. Coşkulu, kalabalık her yerden gelen partililerimiz var. İstanbul için iyi, yeni, taze bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.