CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada Ali Rıza Braka İfade Verdi

Aydın'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Gerçekleştirildi

Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.