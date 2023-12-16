CHP Karaman İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Karaman İl Başkanlığı, aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Belediye Başkan adayı Recep Sertçelik, tanıtım toplantısında, hep birlikte çalışarak, el ele gönül gönüle olacaklarını söyledi.

Yerel seçimlerde çok çalışacaklarını aktaran Sertçelik, "Kazanacağımıza yürekten inanıyorum. İnanmadığım işi de asla yapmam. Bu inançla hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Sizlere güveniyorum."dedi.

Tanıtım toplantısına, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen, partililer ile davetliler katıldı.