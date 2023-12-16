 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Karaman İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Karaman İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Karaman İl Başkanlığı, belediye başkan adayı Recep Sertçelik'i tanıttığı bir toplantı düzenledi. Sertçelik, birlikte çalışarak, el ele gönül gönüle olacaklarını ve seçimlerde başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Toplantıya CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen de katıldı.

CHP Karaman İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı
16.12.2023 - 16:03,
Abone Ol

Cumhuriyet Halk Partisi Karaman İl Başkanlığı, aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Belediye Başkan adayı Recep Sertçelik, tanıtım toplantısında, hep birlikte çalışarak, el ele gönül gönüle olacaklarını söyledi.

Yerel seçimlerde çok çalışacaklarını aktaran Sertçelik, "Kazanacağımıza yürekten inanıyorum. İnanmadığım işi de asla yapmam. Bu inançla hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Sizlere güveniyorum."dedi.

Tanıtım toplantısına, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen, partililer ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Karaman, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Karaman İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı - Son Dakika


16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05
İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı

Son Dakika
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:43 AK Parti'nin Ankara adaylığı için Hakan Han Özcan'ın ismi ön plana çıkıyor
14:40 Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 16:30:42. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Karaman İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement