CHP Kurultayı'nda İmamoğlu'na Destek Mesajı

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için oyunu kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delege kartını göstererek, "Başkanımız Silivri zindanında ama buradayız, birlikteyiz, hep birlikte bu karanlığı yeneceğiz, bu karanlığı hep birlikte yırtacağız ve bu ülkeyi demokratik bir ülke haline hep beraber getireceğiz" dedi.

"İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için oy kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delege kartı ile ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"İstanbul sandığındayız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun oy kullanacağı sandık da buradaydı, delege kartı şu anda elimizde. Bazı konuşmalarımın sonunda söyledim, umut, Silivri zindanında, 'Her çok güzel olacak' diyen bir yiğidin güzel Türkiye hayallerinde. Başkanımız Silivri zindanında ama buradayız, birlikteyiz, hep birlikte bu karanlığı yeneceğiz, bu karanlığı hep birlikte yırtacağız ve bu ülkeyi demokratik bir ülke haline hep beraber getireceğiz, Cumhuriyetin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Duyguluyuz, ama çok umutluyuz, inançlıyız, kararlıyız. Buradan Silivri zindanına, kıymetli başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza selamlar. Bu sandığın başında, kıymetli yol arkadaşlarımızla beraber Silivri'yi selamlıyoruz hep birlikte güzel günlerde buluşmek dileğiyle diyoruz."