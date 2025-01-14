CHP\'li Akay\'dan Varlık Fonu Yönetimine Eleştiri

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(ANKARA)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un maaşını gündeme getirerek, "160 bin TL'lik bir huzur hakkınız var. Ama Nimet Teyze pazarda satış yapıyor, 11 bin 500 TL geliri var maalesef. 14 bin TL kira ödüyor, geçinemiyor. Bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı maalesef gelir dağılımındaki bozukluk" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2023 yılı mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşmeleri sırasında Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un maaşını gündeme getirdi.

Akay, yaptığı konuşmada, "Edinebildiğim bilgiye göre 160 bin TL'lik bir huzur hakkınız var. Ama Nimet Teyze pazarda satış yapıyor, 11 bin 500 TL geliri var maalesef. 14 bin TL kira ödüyor, geçinemiyor. Bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı maalesef gelir dağılımındaki bozukluk. Sizler de yüksek ücret alacaksınız tabii ki ama asgari ücretin 22 bin 104 TL, en düşük emekli aylığının 14 bin 500 TL olduğu bir ortamda bu uçurumun mutlaka giderilmesi gerekiyor. Bunların giderilmesi için hem bütçenin hem Varlık Fonu'nun anapara, borç, faiz sarmalından kurtulması, üretimin ve istihdamın artırılarak anapara borçlarının ve faizlerinin ödenerek aşağıya çekilmesi mutlaka gerekiyor. Bu konularla ilgili gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.