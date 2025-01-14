CHP'li Akay'dan Varlık Fonu Yönetimine Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Akay'dan Varlık Fonu Yönetimine Eleştiri

Geniş Video İzle

CHP'li Cevdet Akay, Varlık Fonu Müdürü'nün yüksek maaşını eleştirerek gelir dağılımındaki adaletsizliği vurguladı.

14.01.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un maaşını gündeme getirerek, "160 bin TL'lik bir huzur hakkınız var. Ama Nimet Teyze pazarda satış yapıyor, 11 bin 500 TL geliri var maalesef. 14 bin TL kira ödüyor, geçinemiyor. Bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı maalesef gelir dağılımındaki bozukluk" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2023 yılı mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşmeleri sırasında Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un maaşını gündeme getirdi.

Akay, yaptığı konuşmada, "Edinebildiğim bilgiye göre 160 bin TL'lik bir huzur hakkınız var. Ama Nimet Teyze pazarda satış yapıyor, 11 bin 500 TL geliri var maalesef. 14 bin TL kira ödüyor, geçinemiyor. Bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı maalesef gelir dağılımındaki bozukluk. Sizler de yüksek ücret alacaksınız tabii ki ama asgari ücretin 22 bin 104 TL, en düşük emekli aylığının 14 bin 500 TL olduğu bir ortamda bu uçurumun mutlaka giderilmesi gerekiyor. Bunların giderilmesi için hem bütçenin hem Varlık Fonu'nun anapara, borç, faiz sarmalından kurtulması, üretimin ve istihdamın artırılarak anapara borçlarının ve faizlerinin ödenerek aşağıya çekilmesi mutlaka gerekiyor. Bu konularla ilgili gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

CHP\'li Akay\'dan Varlık Fonu Yönetimine Eleştiri
Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Salim Arda Ermut, Milletvekili, Cevdet Akay, Politika, Karabük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Akay'dan Varlık Fonu Yönetimine Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:03:34. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Akay'dan Varlık Fonu Yönetimine Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.