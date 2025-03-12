CHP'li Akay: Kamu Bankaları Çiftçiyi Mağdur Etmesin

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda; "Kamu bankaları eşe dosta, akrabalara, yandaşlara verilen kredileri geri çağırsın, onları da sınırlamalara tabi tutsun. Çiftçiyi, esnafı mağdur etmesin, düşük faizli kredilerle desteklesin ve kredi taleplerini yerine getirsin. Bir daha da çiftçiyi, esnafı ikinci kez mağdur durumda bırakmasın diyorum, ilgilileri göreve davet ediyorum" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda çiftçi, esnaf ve KOBİ'lerin kamu bankalarından kredi taleplerinin karşılanmamasına tepki gösterdi. Akay, şöyle konuştu:

"Çiftçimizden, esnafımızdan KOBİ'mizden, Türkiye'nin dört bir tarafından şikayetler var; kamu bankalarından kredi talepleri karşılanmıyor, krediler kullandırılmıyor. Bırakın yeni kredi taleplerini karşılamayı, kapattıkları kredileri dahi limit boşluğu olduğu halde kullandırmıyorlar; ratinginde bir sıkıntı olmadığı halde, ticari ahlakında bir sıkıntı olmadığı halde, kredi şartlarına uyduğu halde kullandırmıyorlar. Bahane olarak da aylık kredi büyüme hızıyla ilgili sınırlamayı söylüyorlar. Oysa kamu bankaları eşe dosta, akrabalara, yandaşlara verilen kredileri geri çağırsın, onları da sınırlamalara tabi tutsun; çiftçiyi, esnafı mağdur etmesin, düşük faizli kredilerle desteklesin ve kredi taleplerini yerine getirsin. Bir daha da çiftçiyi, esnafı ikinci kez mağdur durumda bırakmasın diyorum, ilgilileri göreve davet ediyorum."