CHP'li Ali Mahir Başarır: "Türkiye'nin Birinci Partisi CHP'ye Kayyum Atanmak İsteniyor" - Son Dakika
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CHP'li Ali Mahir Başarır: "Türkiye'nin Birinci Partisi CHP'ye Kayyum Atanmak İsteniyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Dünya’nın en büyük barosuna kayyum atanıyor. Dünyanın en büyük büyük şehri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alınıyor. Türkiye’nin birinci partisi CHP’ye kayyum atanmak isteniyor. Ve bugün Devlet Bahçeli ve MHP Sözcüsü şahsıma, partime hakaret ediyor. Diyor ki 'Yamuk grup başkanvekili'. Bakın yamukluk nedir biliyor musunuz? Önce ip atıp sonra sarayda ip atlayanlar yamuktur.” dedi.

21.03.2025 22:32  Güncelleme: 00:37
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Dünya'nın en büyük barosuna kayyum atanıyor. Dünyanın en büyük büyük şehri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alınıyor. Türkiye'nin birinci partisi CHP'ye kayyum atanmak isteniyor. ve bugün Devlet Bahçeli ve MHP Sözcüsü şahsıma, partime hakaret ediyor. Diyor ki 'Yamuk grup başkanvekili'. Bakın yamukluk nedir biliyor musunuz? Önce ip atıp sonra sarayda ip atlayanlar yamuktur." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması CHP Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde binlerce yurttaş tarafından Güvenpark'ta protesto edildi.

Protesto eylemine katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine cevap verdi. Başarır açıklamsında şunları kaydeti:

"18 ve 19 Mart darbesinden sonra dün Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu. Bugün de Devlet Bahçeli Konuştu. Diyorlar ki 'Sokağa çıkmayın, oturun oturduğunuz yerde'. Ey Tayyip Bey, bizim yerimiz burası, bizim yerimiz sokak. Sen nerdesin? Sarayda. Tayyip Bey halk sokakta sen neredesin?

"Türkiye'nin birinci partisi CHP'ye kayyum atanmak isteniyor"

Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Dünya'nın en büyük barosuna kayyum atanıyor. Dünyanın en büyük büyük şehri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alınıyor. Türkiye'nin birinci partisi CHP'ye kayyum atanmak isteniyor. ve bugün Devlet Bahçeli ve MHP Sözcüsü şahsıma, partime hakaret ediyor. Diyor ki yamuk gurup başkanvekili. Bakın yamukluk nedir biliyor musunuz? Önce ip atıp sonra sarayda ip atlayanlar yamuktur.

"Sen Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli gibi kullanışlı bir muhalefet arıyorsun"

Sen Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli gibi kullanışlı bir muhalefet arıyorsun. CHP senin istediğin, dizayn ettiğin gibi bir muhalefet değil. CHP artık Türkiye'nin birinci partisi. Hiç merak etmeyin biz kazanacağız, biz güçlüyüz, biz sokaktayız. Çünkü biz Hakka ve halka güveniyoruz. Atadığı yargıçların kirli kararıyla iktidarda kalmak isteyen zorba adam düşünsün bundan sonra. Halk geliyor, halk. Sayın Ekrem İmamoğlu ifadesini verdi. Hani dosyada çok vahim delil var diyorlardı. Dosyada şükürler olsun ki hiçbir vahim delil yok. Dosyada ne yok biliyor musunuz? Ayakkabı kutuları yok. Dosyada ne yok bilyor musunuz? Bilal yok, Bilal. O yüzden pazar günü hep beraber cumhurbaşkanı adayımıza oy vareceğiz. İşte Mansur Başkan burada, Ekrem Başkan orada el el verecekler, bu ülkeyi zorbalardan kurtaracaklar. Her şey çok güzel olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Türkiye'nin Birinci Partisi CHP'ye Kayyum Atanmak İsteniyor' - Son Dakika

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