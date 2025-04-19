CHP'li Aşkın Genç'in Dinlediği Şehit Yakını: "Kamuda 28 Yıl Çalıştım, 22 Bin Lira Emekli Aylığı Alıyorum… Bir Ev Kirası 15 Bin Tl, Nasıl Yaşayacağız?"

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, partisinin Yozgat'ta düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li Genç'e hayat pahalılığından dert yanan şehit yakını bir emekli, "Şehit ve gazilere sahip çıkan yok, kimse sahip çıkmıyor. Ben kamuda emekliyim, 28 sene çalıştım, iki yıllık üniversite mezunuyum 22 bin TL emekli maaşı alıyorum. Bir ev kirası 15 bin TL, nasıl yaşayacağız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan ve her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenecek, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ikincisi bugün Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yozgat mitingi öncesi kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

"Şehit ve gazilere sahip çıkan yok"

Genç'in dinlediği emekli bir vatandaş, şehit yakını olduğunu belirterek, "Bize çok acı veriyor. Biz de isteriz barış olsun. Hep beraber yaşayalım. Kürt de benim kardeşim, Laz da benim kardeşim, herkes kardeşim. Biz öyle düşünüyoruz. Türkiye de öyle düşünüyor. Ama bizi incitiyorlar. Şehit ve gazilere sahip çıkan yok, kimse sahip çıkmıyor. Bana bir çikolata ve kolonya getirdiler. Ben bir çikolata ve kolonyaya muhtaç değilim" dedi.

"Bir ev kirası 15 bin TL, nasıl yaşayacağız"

Kamuda 28 yıl çalıştığını ancak, 22 bin lira emekli aylığı aldığını ifade eden emekli, "Orta direk bitti. Ben kamuda emekliyim, 28 sene çalıştım, iki yıllık üniversite mezunuyum 22 bin TL emekli maaşı alıyorum. Bir ev kirası 15 bin TL, nasıl yaşayacağız? Adam BAĞ-KUR'dan emekli olmuş 14 bin TL maaş alıyor, çoluk çocuğu var nasıl geçinecek? Memleketimiz çok zor durumda. Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin. Ben şehit aileleri ve gaziler için yanınızdayım, sonuna kadar" ifadelerini kullandı.