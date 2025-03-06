CHP'li Başarır'dan İktidara Emekli İkramiyesi Tepkisi: "Çalışma Bakanımız 4 Bin 500 Liracık Öngörmüş, Maliye Bakanı 3 Bin 500 Lira Verecek.

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "En azından her emekliye aldığı maaş kadar bir bayram ikramiyesi verin. Çalışma Bakanımız 4 bin 500 liracık öngörmüş, Maliye Bakanı 3 bin 500 lira verecek. Dalga mı geçiyorsunuz? Milyonlarca emekli; verdiğiniz, teklif ettiğiniz, tartıştığınız bu rakamla otobüs bileti alıp memleketlerine gidemezler, 5 kilo et alamazlar, bir aylık faturaları değil. Eğer bir parça vicdanınız, siyasi ahlakınız varsa bu rakamları tartışmazsınız bile" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teğmenlerin ihraç edilmesine yönelik eleştirileri nedeniyle açtığı tazminat davasına tepki gösterdi.

İhraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu'nun resmiyle kürsüye gelen Başarır; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun birlikte çekildiği fotoğrafı da göstererek şunları söyledi:

"Bugün iki kuvvet komutanı, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e dava açtı. Kimin talimatıyla? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla. Üzülerek söylüyorum ki Türkiye, böyle bir demokrasi ve devlet yönetimini hak etmiyor. Hatırlarsak 90'lı yıllarda bir 'Tak-Şak Paşa' vardı, Doğan Güneş. 'Tak diye emreder şak diye yaparız' diyordu, sonra Kilis milletvekili olmuştu. Çok kıymetli komutanlarımıza Doğan Güneş gibi anılmalarını istemediğimizi belirtmek istiyorum. Ordu, 86 milyonun ordusu; bu komutanlar, hepimizin komutanı. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat alarak dava açmamalı. İhraca şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ı sürgüne yolladılar ve istifa etti. Bunun üzerine tepki verdi Genel Başkanımız.

"Bu davaları gözden geçirin"

Bu resimde Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı var. Yanında HÜDA-PAR Genel Başkanı var. Türkiye'de özerkliği tartışmaya açan, her fırsatta TBMM'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden HÜDA-PAR var, resim veriyor. Atamıza hakaret eden, Türkiye'yi bölmek isteyen, özerkliği tartışan HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı'yla resim vereceksin, Atatürk'ün teğmenlerini ihraç edeceksin! Bunu eleştiren Sayın Genel Başkanımıza da Cumhurbaşkanı talimatıyla dava açtıracaksın, olmaz arkadaşlar! Orduyu siyasete bulaştırma, yargıyı bulaştırdın. Her gün kirli ve hatalı bir soruşturmayla uyanıyoruz. İnsanlar yargıya güvenmiyor, bunun suçlusu Cumhurbaşkanı. Şimdi aynı şekilde ordu üzerinden siyasete ayar vermeye çalışıyor. 90'larda bunu kendisi eleştiriyordu. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı, kuvvet komutanlarını, askerlerini sıcak siyasetten uzak durmaya davet ediyoruz. Yargıyla, orduyla siyasete güya 'Başkomutan' sıfatıyla ayar vermeye çalışıyor. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu davaları bir kez daha gözden geçirin."

Tank palet fabrikasının özelleştirildiğinden beri tank üretilmediğini belirten Başarır, bu konudaki tartışmalara ilişkin; "Tank-palet fabrikasını uzun uzun tartıştık, eylemler yaptık, 'Katar'a veremezsiniz' dedik, 'Orası ordunun' dedik. Ne dedi, 'Sözleşmede, 18 ay sonra milli tankımız Altay tankını üreteceğiz' dedi, tank yok. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin, 'Biz zaten tank üretmeyecektik, palet üretecektik' dedi. Türkiye böyle yönetiliyor. Tank-palet fabrikası şu anda kimin, bilmiyoruz. Derhal orduya iade edin. Söz verdiniz, algılar yaptınız, mitinglerde vadettiniz. Türkiye bunu hak etmiyor" diye konuştu.

"Sen böyle bir yeri denetlemiyorsan ne işe yarıyorsun Sayın Bakan"

TBMM'deki Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciasını Araştırma Komisyonu'nda Çalışma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı sunumlara ilişkin de konuşan Başarır, sorumlu bakanları istifaya davet ederek şu açıklamalarda bulundu:

"78 yurttaşımızı kaybettiğimiz Kartalkaya'da hala faciayı hatırlıyoruz, ölenler yüreğimizde. Dün Çalışma Bakanlığı'nın bürokratları geldi, 500 denetim yapan müfettişleri olduğunu, 2.5 milyon işletmenin denetiminin yapılması gerektiğini ve burayı yapamadıkları söyledi. O Bakan niye oturuyor o zaman? Meclis'teki komisyonun görevi Bakanları aklamak değil, araştırmak. Turizm Bakanı ve Çalışma Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz. 'Denetim yapamadım diyeceksin', işi Bolu Belediyesi'ne yıkmak isteyeceksin... İçişleri Bakanlığı'nın içler acısı bir raporunu gördük, Turizm Bakanı'na hiç dokunmayacaksın... Sen böyle bir yeri denetlemiyorsan ne işe yarıyorsun Sayın Bakan? Türkiye'de maalesef ki Çalışma Bakanlığı çalışma koşullarını ve iş yerlerini denetlemiyor."

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerine dair tartışmalara dikkat çeken Başarır, emeklilere bir maaşları kadar ikramiye verilmesi çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Bayram yaklaşıyor, emeklimizin ikramiyesi ne olacak? En azından her emekliye aldığı maaş kadar bir bayram ikramiyesi verin. Çalışma Bakanımız 4 bin 500 liracık öngörmüş, Maliye Bakanı 3 bin 500 lira verecek. Dalga mı geçiyorsunuz? Milyonlarca emekli; verdiğiniz, teklif ettiğiniz, tartıştığınız bu rakamla otobüs bileti alıp memleketlerine gidemezler, 5 kilo et alamazlar, bir aylık faturaları değil. Eğer bir parça vicdanınız, siyasi ahlakınız varsa bu rakamları tartışmazsınız bile. Emekliye almış olduğu maaş kadar bayram ikramiyesi verin. Mehmet Şimşek pazarlık yapıyor Çalışma Bakanı'yla. Sen git köprüleri, yolları, havaalanlarını verdiğin beş şirketle pazarlık yap; onları indir, emekliye ver. Dün Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nı bir ramazan çadırına davet etti, 'Vatandaşı dinleyelim' dedi. Sokağa çıkın, insanları dinleyin, ondan sonra ikramiyeyi tartışın."

"Bu kan artık akmasın, terörsüz bir Türkiye hepimizin hedefi"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının soruların yanıtlayan Başarır, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şöyle konuştu:

"Doğru bir yaklaşım var. Ateşkes gibi bir kelime kullanıyorlar, iki devlet arasında olur o. Tek taraflı olarak silah bırakılacağı söylendi, bunun şartlarını anlatmadılar. Buna başından beri 'Meclis'e gelin, nasıl olacağını tartışın, Meclis bunu bilsin, her parti buna destek verir' dedik. Her köyden bir şehit vermişiz 40 yıllık süreçte. Şehitlerimizi, gazilerimiz, 86 milyonu üzmeyecek tüm şartları getirin. Bu kan artık akmasın, terörsüz bir Türkiye hepimizin hedefi. Bunu da Meclis'te şeffaf, açık, anayasal koşullarda, 86 milyonun rızasını alarak tartışalım, Meclis karar versin."