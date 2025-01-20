CHP'li Başevirgen, Manisa'da Esnafı Dinledi - Son Dakika
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CHP'li Başevirgen, Manisa'da Esnafı Dinledi

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Manisa'da esnaf ziyareti yapan Bekir Başevirgen, alım gücünün düştüğünü ve zorlukları dinledi.

20.01.2025 14:48
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da esnafın yaşadığı sorunları dinledi. Başevirgen'e dert yanan bir kasap, "Asgari ücrete gelen zam belli, alım gücü kalmadı. Kasaba gelebilen emekli, çok az kaldı" dedi.

Manisa'da esnaf ziyareti yapan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, esnafın yaşadığı sorunları dinledi. Başevirgen'e dert yanan bir fırın işletmecisi, şunları dile getirdi:

"Ekmek kaldığı zaman ertesi gün satıyoruz. Ekmeğin fiyatı 10 lira bayat ekmeği 5-6 liraya satıyoruz. Bayat ekmeği soran çok fazla insan var. Her gün sabah gelip soruyorlar. Bu sene çok zordu. Dükkan bizim, işçiler bizim ondan dolayı ayakta kalabiliyoruz. Dükkan kira olsa hayatta kirasını çıkaramam."

"İnsanlar et alamıyor"

Başevirgen, fırının ardından ziyaret ettiği kasapta neden kırmızı et olmadığını sordu. İşlerin durgun olduğunu söyleyen kasap, "İnsanlar et alamıyor. Daha ucuz olduğu için sakatatı tercih ediyorlar. Burada eskiden haftada 6-7 tane dana satıyorduk, şu an bir tane danayı zor satıyoruz. Asgari ücrete gelen zam belli, alım gücü kalmadı. Kasaba gelebilen emekli, çok az kaldı" diye konuştu.

" Almanya'dan emekli olmasak biz de açız"

Başevirgen'in durumunu sorduğu Almanya'dan emekli bir vatandaş ise "Koca Ahmetli'de bir kişi almışız hiçbir kıymeti yok. Almanya'dan emekli olmasak biz de açız. Oradan yarım emekli oldum paçayı öyle kurtardım. Türkiye'den emekli olsaydım buraya gelmezdim" dedi.

CHP\'li Başevirgen, Manisa\'da Esnafı Dinledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Başevirgen, Manisa'da Esnafı Dinledi - Son Dakika

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