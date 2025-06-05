CHP'li Belediye Başkanları Kahramankazan'da Toplandı - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanları Kahramankazan'da Toplandı

CHP\'li Belediye Başkanları Kahramankazan\'da Toplandı
05.06.2025 13:35  Güncelleme: 14:33
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Kahramankazan Belediyesi, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla, ilçe belediye başkanlarının yer aldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Ankara'nın sorunları ve projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol başkanlığında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li ilçe belediye başkanlarının katıldığı değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kahramankazan Belediyesi, Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarını ağırladı. Connect Thermal Hotel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Güdül Belediyesi Başkanı Mehmet Doğanay, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinin vatandaşa hizmet noktasında koordineli şekilde hareket edeceği mesajının verildiği toplantıda Ankara ve ilçelerinin sorunları, vatandaşların talepleri ve yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ankara'nın sorunlarına yönelik ortak hareket ederek çözüm üretileceğinin belirtildiği toplantıda, ilçe belediyelerinin ABB ile uyum içerisinde çalışarak vatandaşa hizmet etmesi hedeflendi.

Toplantının ardından belediye başkanlarını Kahramankazan'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle iş birliği ve uyum içerisinde, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları Kahramankazan'da Toplandı - Son Dakika

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