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CHP'li Boyacıoğlu: 2002'den bugüne kadar sadece 30 muharip uçak alındı - Son Dakika
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CHP'li Boyacıoğlu: 2002'den bugüne kadar sadece 30 muharip uçak alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Boyacıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinin daraldığını ve yaşlandığını belirterek, 2002'den bugüne kadar sadece 30 muharip uçağın envantere alındığını söyledi. Boyacıoğlu ayrıca, savunma sanayi kurumlarında yapılan değişikliklerin ve iddiaların sektöre zarar verdiğini ifade etti.

CHP\'li Boyacıoğlu: 2002\'den bugüne kadar sadece 30 muharip uçak alındı
11.01.2024 - 12:58,
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CHP'li Boyacıoğlu 2002'den bugüne kadar sadece 30 muharip uçak alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Boyacıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinin giderek daraldığı ve yaşlandığını belirterek, Bu bağlamda 2002'den bugüne kadar sadece 30 muharip uçağın envantere alınabildiğini üzülerek belirtmem gerekir dedi.

CHP'li Boyacıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Boyacıoğlu, Türkiye'nin savunma sanayi projelerine ilişkin konuştu. Yankı Boyacıoğlu, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın gündemindeki önceliklerin farklı olduğunu aktararak, Sayın İsmail Demir'den görevi devralan Sayın Haluk Görgün, kamu şirketlerinin yönetim kadrolarında büyük değişiklikler yapmayı tercih etti. Şüphesiz ki tepe pozisyonlarda yapılan bu değişikliğin alt kademelere de yansıması oldu, olmaya devam edecektir. Yeni yöneticilerin ASELSAN'da Sayın Haluk Görgün'ün çevresindeki yakın mesai arkadaşları veya akademik kariyeriyle kesişen isimler arasından seçildiğine ilişkin iddialar basında yer alıyor. Bu kadar teknik ve stratejik öneme sahip bir sektörün yöneticilerinin tespitinde izlenecek yolun bu olmadığını, stratejik ve önemli savunma sanayi kurumlarında vakıf, cemaat, tarikat kadrolaşması iddialarının ortaya atıldığı bir süreçte bu tür eğilimlerin zarar vermekten başka bir işlevinin olmayacağını artık anlamamız gerekiyor. Ayırımcı, nepotizm kokan, bir tarafı kucaklarken diğer bir tarafı ötekileştiren zihniyetin savunma sanayisinde hakim olması, genç mühendislerimiz ve teknisyenlerimizi de 'taraf olmazsan, bertaraf olursun' ikilemine düşürmekte, kariyer planı yönüyle umutsuzluğa düşmelerine neden olmaktadır dedi.

?'NİHAİ ÇÖZÜM ÜRETEMEMİŞTİR'

Savunma Sanayii İcra Kurulu'nun büyük alımlar açıkladığını kaydeden Boyacıoğlu, Buna karşın Hava Kuvvetlerimizin giderek daralan ve yaşlanan envanteriyle ilgili nihai bir çözüm üretememiştir. Bu bağlamda 2002'den bugüne kadar sadece 30 muharip uçağın envantere alınabildiğini üzülerek belirtmem gerekir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı milli gemi projeleri, 1990'larda konsept geliştirme ile başlamış, akamete uğrayan proje 20'nci Deniz Kuvvetleri Komutanı merhum Oramiral Özden Örnek'in büyük çabaları ile rayına oturtulmuş ve 2009'dan itibaren gemiler envantere girmiştir. Bu vizyoner politika ile ülkemizde araba yapılamadığı bir dönemde önce milli korvete, daha sonra ise milli fırkateyne sahip olunmuştur diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Haluk Görgün, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

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