CHP'li Bulut'tan Ahmet Özer İddianamesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Bulut'tan Ahmet Özer İddianamesine Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi ve hukuksuzluğa karşı duracaklarını belirtti.

21.02.2025 16:08  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,  tutuklanan, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında düzenlenen iddianameye tepki gösterdi. Bulut, "İçi boş iddianameyle yarattığınız algı operasyonlarınıza, hukuksuzluklarınıza teslim olmayacak, bir adım geri atmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ahmet Özer hakkında düzenlenen iddianameye sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i apar topar cezaevine atıp yerine kayyum atayanlar, iddianameyi 115 günde ancak hazırlayabildi. Ahmet Özer'in 15 yıla kadar hapsi ve siyasi yasak talebi isteniyor. Siyasi kumpaslarla minareyi çalanlar kılıfına uyduramadı. İçi boş iddianameyle yarattığınız algı operasyonlarınıza, hukuksuzluklarınıza teslim olmayacak, bir adım geri atmayacağız."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Burhanettin Bulut, Yerel Yönetim, Ahmet Özer, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bulut'tan Ahmet Özer İddianamesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
15:29 Maydonoz Döner’e kayyum atandı Maydonoz Döner'e kayyum atandı
00:24 Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Bulut'tan Ahmet Özer İddianamesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.