CHP'li Bulut'tan Ahmet Özer İddianamesine Tepki

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklanan, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında düzenlenen iddianameye tepki gösterdi. Bulut, "İçi boş iddianameyle yarattığınız algı operasyonlarınıza, hukuksuzluklarınıza teslim olmayacak, bir adım geri atmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ahmet Özer hakkında düzenlenen iddianameye sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i apar topar cezaevine atıp yerine kayyum atayanlar, iddianameyi 115 günde ancak hazırlayabildi. Ahmet Özer'in 15 yıla kadar hapsi ve siyasi yasak talebi isteniyor. Siyasi kumpaslarla minareyi çalanlar kılıfına uyduramadı. İçi boş iddianameyle yarattığınız algı operasyonlarınıza, hukuksuzluklarınıza teslim olmayacak, bir adım geri atmayacağız."